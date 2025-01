Le probabili formazioni di Inter-Monaco

Novità in tutti i reparti per Inzaghi, che pensa ad Arnautovic titolare accanto a Lautaro. Frattesi confermato a centrocampo, dove torna Asllani in regia e Dimarco a sinistra. Dietro si rivedono dall'inizio Pavard e Bisseck. Privo di Singo, Hutter rischia di non avere anche Zakaria: pronto Magassa. Sulla trequarti Golovin si gioca il posto con Minamino

INZAGHI: "SPERO DI RIAVERE CALHANOGLU AL DERBY"