Il Bayer Leverkusen perde la sua stella per infortunio: lezione ai legamenti della caviglia, il numero 10 starà fuori per diverse settimane e Xabi Alonso proverà a recuperarlo soltanto per il finale della stagione. Intanto Wirtz sarà ovviamente out per il ritorno degli ottavi di Champions di domani contro il Bayern Monaco. Ma salterà anche la doppia sfida tra Germania e Italia del 20 e 23 marzo, valida per i quarti di Nations League

