Le probabili formazioni di Sporting-Bologna

Domani alle 21 il Bologna in trasferta a Lisbona contro lo Sporting (diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW e con l'opzione Diretta Gol e Sky Sport Plus). Italiano senza Orsolini infortunato e con Freuler squalificato. Lucumi è influenzato e ieri non si è allenato. Se il colombiano non ce la fa, Casale è pronto a far coppia con Beukema. Nello Sporting in dubbio Gyokeres per un problema alla coscia

