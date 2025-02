C'è il derby di Milano (LIVE alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, anche in 4K e in streaming su NOW): Conceição è senza Fofana squalificato e lancia Walker subito da titolare. C'è Tomori, che ha rifiutato nelle ultime ore il Tottenham. Unico dubbio a centrocampo con Bennacer in pole su Terracciano. Nell'Inter l'unico vero ballottaggio è tra l'ex Calhanoglu (che torna) e Asslani. Il nuovo acquisto Zalewski è a disposizione di Inzaghi che deciderà se portarlo, o meno, in panchina

LO SPECIALE DERBY MILAN-INTER