Venerdì 31 gennaio, alle 12, il sorteggio per determinare i playoff di Champions: tra le italiane, conosceranno le loro avversarie Atalanta, Milan, Juventus, con il rischio dello scontro diretto tra rossoneri e bianconeri.

Dopo la grande serata conclusiva della "fase campionato" e i suoi verdetti, 24 squadre sono rimaste in corsa per la Champions, ma solo le prime otto della classifica sono certe di giocare gli ottavi di finale. Per quelle classificate dal 9° al 24° posto c'è prima il passaggio dai playoff (con gare di andata e ritorno), che saranno determinati attraverso un sorteggio: venerdì 31 gennaio, alle 12, l'urna di Nyon li stabilirà.