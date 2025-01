Il Milan perde a Zagabria 2-1 e va ai playoff (rossoneri in inferiorità numerica dal 39' per via dell'espulsione di Musah: voto 4 per lui). Al 19' errore di Gabbia e gol di Baturina, a inizio ripresa immediato pari di Pulisic, ma Pjaca segna subito il 2-1. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Massimo Marianella

