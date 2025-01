3-0 al Monaco e obiettivo centrato. L'Inter liquida la pratica in meno di un quarto d'ora e si assicura un posto agli ottavi di Champions, arrivando 4^ nella super classifica a 36 squadre. Una partita sempre in controllo dei nerazzurri, il miglior modo per avvicinarsi al derby di campionato. "Sono molto soddisfatto - ha detto Inzaghi nel post partita a Sky Sport -. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto un cammino in queste 8 partite straordinario. Abbiamo fatto 7 partite senza prendere gol, per la differenza reti non siamo arrivati secondi o terzi. Prestazioni e continuità è quello che dobbiamo avere. Basta vedere la classifica e vedere quante squadre importanti sono rimaste fuori dalle prime 8, noi volevamo esserci e lo abbiamo raggiunto con pieno merito. I ragazzi hanno approcciato benissimo, ci voleva questo approccio perché avevamo visto il Monaco che ha dato fastidio a tante: ha giocatori in attacco che ripartono velocemente, quindi ci voleva grandissima organizzazione. Non dovevamo guardare il risultato perché anche un'eventuale sconfitta ci avrebbe qualificato, ma non abbiamo fatto calcoli, abbiamo cercato di prepararla bene e abbiamo fatto una grande gara".