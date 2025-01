Motta: "Ko che fa male, il Benfica ha meritato"

"Non basta un tempo, bisogna avere continuità per 95'"

Una Juve in emergenza in difesa e una gara inevitabilmente condizionata anche dal problema muscolare occorso a Kalulu, uscito al 16': "Kalulu? E' da valutare, è scivolato e ha sentito tirare dietro. Abbiamo messo Locatelli come difensore centrale, per necessità delle volte abbiamo dovuto sistemare i giocatori in altre posizioni e i ragazzi hanno sempre dato grande disponibilità". Una Juve che non riesce a mantenere una costanza di rendimento in campo e nei risultati: "Alti e bassi? Le sconfitte fanno sempre male perché la Juve si prepara sempre per vincere, quando si perde non ci sono giustificazioni, col Napoli è stato un ottimo primo tempo ma per vincere dobbiamo avere continuità sui 95’".