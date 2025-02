Juve-PSV, le conferenza stampa di Motta LIVE

Reduce dai successi in campionato contro Empoli e Como, che hanno restituito morale dopo il deludente ko contro il Benfica con cui la Juventus ha chiuso la fase campionato di Champions, per i bianconeri è ora di tornare a pensare all’Europa: martedì 11 febbraio alle 21 c’è l’andata dei playoff con cui la Juve dovrà conquistarsi gli ottavi, in casa contro il Psv Eindhoven (diretta su SkySport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Thiago Motta ne parla nella tradizionale conferenza stampa della vigilia, in cui interverrà anche Manuel Locatelli