La squadra di Thiago Motta affronta per la seconda volta in questa stagione di Champions il PSV Eindhoven. Koopmeiners in panchina, gioca Douglas Luiz. In avanti Kolo Muani. Giocano sia Vega che Kelly. Bosz con Perisic in campo, gioca Lang e non Bakaioko. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD