I playoff di Champions League, le partite di oggi

Si torna in campo in Europa con la Champions League. Martedì 18 febbraio, il ritorno dei playoff della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire tutte le partite anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Si inizia domani alle 18.45 con Milan-Feyenoord su Sky Sport Uno, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, mentre alle 21.00 saranno tre gli incontri: Atalanta-Club Brugge, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW, Bayern Monaco-Celtic su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254 e NOW, Benfica-Monaco, su Sky Sport 255 e NOW, mentre Diretta Gol sarà su Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e NOW.