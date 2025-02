Il Real Madrid domina il Manchester City nel ritorno del playoff di Champions: storico 10 per Mbappé, autore della tripletta che ha portato i campioni in carica agli ottavi. Brillano anche le altre stelle, da Bellingham a Vinicius, mentre negli inglesi si salvano davvero in pochi. I voti del match di Fabio Caressa

REAL MADRID-MANCHESTER CITY 3-1: GLI HIGHLIGHTS