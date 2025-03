Sarà un nuovo Feyenoord quello che l'Inter si troverà di fronte agli ottavi di finale. Nuovo soprattutto in panchina, dopo l'arrivo, o meglio il ritorno, di Robin Van Persie che per la quarta volta della sua vita ha firmato un contratto con il club olandese, anche se il primo da allenatore. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal Van Persie tecnicno? E perché il suo rapporto con il Feyenoord è così speciale? Per capirlo dobbiamo fare un salto nel passato...