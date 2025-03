Introduzione

È già iniziato il percorso verso i Mondiali 2026, competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio in Canada, Messico e Stati Uniti. Oltre a queste ultime 3 nazionali, ovviamente qualificate di diritto in quanto paesi ospitanti, anche Giappone e Nuova Zelanda hanno staccato il pass per la Coppa del Mondo. Restano ancora 43 posti disponibili per partecipare alla competizione (che per la prima volta nella storia passerà da 32 a 48 partecipanti): di seguito i regolamenti delle 6 confederazioni per le qualificazioni ai Mondiali 2026.



ITALIA, GIRONE CON LA NORVEGIA: DEBUTTO A GIUGNO