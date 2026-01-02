Introduzione

Brevi festività alle spalle ma con un turno infrasettimanale alle porte. La fotografia della 18ma giornata di campionato non è semplice da mettere a fuoco. C'è chi ha sfruttato l'ultima parte dell'anno per tornare a disposizione. Altri hanno finito in anticipo la Coppa d'Africa e saranno subito schierabili. Come detto però ci sono turni ravvicinati e allora il consiglio è sempre lo stesso: occhio all'eventuale turnover



Come facciamo a sapere l'XI titolare con relative sorprese delle varie squadre? Tifosi e fantallenatori si pongono tutti la stessa domanda. Per rispondere non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Anche per loro festività "contenute" perché il nostro team è sempre con le antenne pronte a captare ogni segnale. Ecco quindi quel che bolle in pentola relativamente alle probabili formazioni della 18^ giornata di Serie A