Introduzione
Brevi festività alle spalle ma con un turno infrasettimanale alle porte. La fotografia della 18ma giornata di campionato non è semplice da mettere a fuoco. C'è chi ha sfruttato l'ultima parte dell'anno per tornare a disposizione. Altri hanno finito in anticipo la Coppa d'Africa e saranno subito schierabili. Come detto però ci sono turni ravvicinati e allora il consiglio è sempre lo stesso: occhio all'eventuale turnover
Come facciamo a sapere l'XI titolare con relative sorprese delle varie squadre? Tifosi e fantallenatori si pongono tutti la stessa domanda. Per rispondere non ci resta che chiamare in causa la squadra degli inviati di Sky Sport. Anche per loro festività "contenute" perché il nostro team è sempre con le antenne pronte a captare ogni segnale. Ecco quindi quel che bolle in pentola relativamente alle probabili formazioni della 18^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Cagliari-Milan, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Cagliari
- La prima fase della Coppa d’Africa ha restituito a Pisacane sia Liteta che Luvumbo. Entrambi potrebbero essere un fattore ma solo a gara in corso
- In difesa può tornare Yerry Mina che ha smaltito completamente i propri acciacchi fisici. Rodriguez insidia Luperto per l’ultimo slot nel terzetto dietro
- Sulla sinistra ballottaggio tra Obert e Idrissi. Davanti si vs verso un’ulteriore conferma di Kilicsoy che sarà supportato da Esposito con Gaetano che agirà nella linea a 4 di centrocampo
Milan
- E’ tornato a disposizione Rafa Leao, in più c’è attesa per la prima di Fullkrug che però attende il via libera dall’Inghilterra. Fari però puntati su Pavlovic
- Il difensore è partito nonostante un attacco febbrile. Non dovesse farcela, Allegri arretrerà Bartesaghi inserendo a sinistra Estupinian
- Tornato arruolabile anche Gabbia mentre Nkunku è fuori causa. Davanti dovrebbe partire Leao con Pulisic dalla panchina e Loftus-Cheek a supporto
Probabili Formazioni
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Idrissi; Palestra, Adopo, Deiola, Gaetano; Esposito, Kilicsoy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zé Pedro, Belotti, Felici, Folorunsho
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gimenez, Nkunku
Como-Udinese, sabato ore 12:30
Como
- Cambio obbligato nella difesa di Fabregas vista l’assenza per squalifica di Diego Carlos. Al fianco di Ramon si apre una porta per Kempf
- Quello del centrale potrebbe non essere l'unica rotazione di Fabregas che pensa anche a Valle a sinistra e Van der Brempt a destra
- Vojvoda dovrebbe mantenere un posto da titolare alla destra di Nico Paz. Davanti sempre Douvikas mentre Addai dovrebbe tornare tra i convocati
Udinese
- Al ‘Bruseschi’ si è rivisto subito in campo Bertola che ha quindi già smaltito il problema alla caviglia che lo aveva costretto al cambio contro la Lazio
- Restano fuori dai giochi sia Atta che Zemura. Il francese sperava di tornare subito a disposizione ma ovviamente nessuno vuole rischiare
- A sinistra resta la candidatura di Kamara con Zanoli favorito sull’altro settore. In porta Okoye ha scontato la squalifica ma il ballottaggio con Sava resta d’attualità
Probabili Formazioni
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas.
Squalificati: Diego Carlos
Indisponibili: Goldaniga, Diao, Morata
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Atta, Zemura, Goglichidze, Bayo
Genoa-Pisa, sabato ore 15
Genoa
- L’esperimento difensivo che ha visto Ostigard e Otoa partire dall’inizio non pare aver dato buoni frutti. Possibile quindi il ritorno dall’inizio di Marcandalli
- Altro titolarissimo che, salvo soprese, tornerà nell’XI di partenza è Colombo. Ad affiancare l’azzurro ci sarà come sempre Vitinha, uno dei pochi a salvarsi nella sconfitta di Roma
- In mezzo al campo si ricandida Thorsby che era già in panchina settimana scorsa dopo il problema alla spalla. A rischio titolarità c’è Ellertsson
Pisa
- Buone notizie sul fronte attaccanti per Alberto Gilardino: da una parte Meister ha smaltito l’influenza, dall’altra Nzola ha finito la propria avventura in Coppa d’Africa e quindi torna nelle rotazioni nerazzurre
- Difficile che entrambi siano in campo dal primo minuto. Ecco che allora si apre un altro testa a testa, ovvero quello tra Moreo e Tramoni
- Angori e Touré sono favoriti sulle corsie esterne ma Leris potrebbe strappare una maglia dall’inizio come interno di centrocampo
Probabili Formazioni
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Siegrist, Messias, Onana, Cuenca, Gronbaek, Cornet
PISA (3‑5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Nzola
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Stengs, Cuadrado, Akinsanmiro
Sassuolo-Parma, sabato ore 15
Sassuolo
- In casa neroverde l’unica possibile uscita dall’infermeria riguarda Romagna che al massimo andrà in panchina. Idzes e Muharemovic restano titolarissimi
- L’unico (vero) dubbio di formazione è sempre in difesa ma sulla corsia sinistra con Doig e Candé che restano in ballottaggio aperto. Nessuno dei due per ora ha dato garanzia di continuità a livello di rendimento
- In mediana difficile che Vranckx possa insidiare qualcuno. Davanti Fadera parte in svantaggio nel duello a distanza con Laurienté
Parma
- Cuesta pare aver trovato la quadratura del cerchio in difesa: linea a 4 con Britschgi e Valeri esterni. In mezzo però c’è a rischio panchina Delprato
- La diga centrale formata da Keita, Bernabé e Sorensen non pare scricchiolare anzi: dopo la rete da tre punti del danese contro la Fiorentina, difficile pensare a rotazioni
- Davanti punta di riferimento sarà ancora una volta Pellegrino. L’unico a rischiare il posto da titolare è forse Ondrejka, tallonato da vicino da Oristanio
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Skjellerup, Berardi, Boloca, Coulibaly
PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Suzuki, Ndiaye
Juventus-Lecce, sabato ore 18
Juventus
- Conceicao è tornato a lavorare con il resto dei compagni e quindi sarà a disposizione per la sfida interna contro il Lecce. Difficile invece la convocazione di Cabal
- Koopmeiners, come accaduto contro il Pisa, potrebbe giocare avanzato ma non è la sola opzione: l’impatto positivo di settimana scorsa di Zhegrova e la solita duttilità di McKennie sono piani di gioco percorribili
- Per ora l’idea di base di Spalletti è quella di ripartire sulla falsa riga degli XI che abbiamo visto in campo dal primo minuto contro il Pisa
Lecce
- Lo squalificato Di Francesco (colpito da due giornate di stop) ritrova il proprio pilastro difensivo: Gaspar infatti non ha proseguito la propria marcia in Coppa d’Africa
- Tornato a Lecce anche Banda mentre la buona notizia dal centro sportivo di Martignano è il ritorno di Danilo Veiga che ha smaltito la sindrome influenzale che lo aveva colpito
- Febbre che però è toccata ad Alex Sala. In dubbio anche Tete Morente. L’XI giallorosso dovrebbe vedere la conferma di Kaba mentre Helgason potrebbe scalzare Maleh
Probabili Formazioni
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Cambiaso, David, Yildiz
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pinsoglio, Gatti, Vlahovic, Rugani, Cabal
LECCE (4‑3‑3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Helgason; Pierotti, Stulic, Sottil
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Fruchtl,, Marchwinski, Berisha, Coulibaly
Atalanta-Roma, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Atalanta
- Sospiro di sollievo per Raffaele Palladino: gli esami ai quali è stato sottoposto Davide Zappacosta hanno escluso lesioni. Semplice affaticamento al flessore per l’esterno
- In caso di mancato pieno recupero, pronto Musah come quinto di destra con l’ex Zalewski come ulteriore alternativa. Bernasconi si candida a sinistra
- In difesa nulla dovrebbe cambiare mentre nel duo di rifinitori alle spalle di Scamacca, Sulemana potrebbe insidiare Pasalic. Difficile invece pensare a Samardzic titolare
Roma
- Gasperini si prepara al grande ritorno in quel di Bergamo. Nel mentre controlla la temperatura corporea di Celik e Ziolkowski, entrambi influenzati
- Allarme rientrato invece per Soulé: la contusione al ginocchio è alle spalle e l’argentino si è già visto in campo con il resto della squadra nell’ultimo giorno del 2025.
- In caso di recupero dei febbricitanti, entrambi saranno titolari, altrimenti pronti Ghilardi in difesa e Rensch sulla corsia esterna. In attacco Ferguson pare candidato unico
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bakker, Bellanova, Kossounou, Lookman
ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulè, Dybala; Ferguson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: El Aynaoui, Ndicka, Pellegrini
Lazio-Napoli, domenica ore 12:30
Lazio
- Il centrocampo biancoceleste ritrova sia Basic che Guendouzi, entrambi di rientro dalle rispettive squalifiche. Per tutti e due pronta una maglia dal primo minuto
- In difesa si va verso il solito quartetto con Marusic e Pellegini esterni e la coppia di centrali formata da Gila e Romagnoli
- Per quel che riguarda il tridente d’attacco, Isaksen è tornato in campo la scorsa settimana. Cancellieri resta in pole ma un piccolo dubbio c’è così come tra Noslin e Castellanos
Napoli
- Possibili uscite dall’infermeria azzurra: Conte dovrebbe recuperare per la trasferta di Roma sia Beukema che Olivera. Dietro però il ballottaggio è tra Buongiorno e Juan Jesus
- Con Di Lorenzo ancora nel terzetto là dietro, Politano va verso la conferma nel centrocampo a 4. A sinistra Spinazzola non è al meglio. Pronto quindi Gutierrez
- Davanti Hojlund e Neres saranno nella distinta ufficiale come titolari. Elmas e Lang lottano per una maglia con il primo ancora in leggero vantaggio
Probabili Formazioni
LAZIO (4‑3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Hysaj, Dele-Bashiru, Dia
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Hojlund, Neres
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Lukaku
Fiorentina-Cremonese, domenica ore 15
Fiorentina
- Moise Kean assente per motivi familiari. La data del ritorno in gruppo dell’azzurro è ancora in bilico ma se la situazione non dovesse complicarsi, il classe 2000 sarà regolarmente in campo. In caso contrario pronto Piccoli
- In difesa Ranieri rientra dalla squalifica e si candida per un posto al fianco di Pongracic con Comuzzo sempre in agguato. A sinistra potremmo rivedere Gosens
- Se il tedesco dovesse partire dalla panchina, lo stesso Ranieri potrebbe slittare a sinistra. In mezzo al campo Sohm spera ma per ora resta una scelta dalla panchina. Vanoli dovrebbe continuare invece a proporre Parisi esterno alto
Cremonese
- La squadra di Nicola è reduce da tre sfide senza reti all’attivo. L’ultima gioia è targata Sanabria che contro il Napoli era tornato titolare e che lotta per mantenere il posto nell’XI di partenza
- Ovviamente l’alternativa è rappresentata da Bonazzoli. Possibile invece il cambio in corsia destra con Zerbin che sarebbe riproposto a tutta fascia al posto di Barbieri
- In difesa non dovremmo vedere cambi anche se Ceccherini dà un’opzione in più là dietro. Bondo e Johnsen invece hanno qualche chance in più
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Ndour, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Sabiri, Fazzini, Marì
CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo
Verona-Torino, domenica ore 18 su Sky Sport
Verona
- Contro il Milan si era rivisto Bradaric sulla corsia sinistra. In quel settore c’è da registrare il rientro dalla squalifica di Frese che quindi può candidarsi per una maglia
- Sull’altra fascia invece niente rientro per Belghali che salterà anche la sfida con il Napoli visto che la sua Algeria ha passato il turno in Coppa d’Africa. Zanetti confermerà quindi Oyegoke
- In mediana Serdar, già in campo contro il Milan, si candida per un posto dal primo minuto. Al Musrati verso la conferma con Gagliardini dalla panchina. Davanti Giovane dovrebbe far nuovamente coppia con Mosquera
Torino
- Coppa d’Africa finita con tre sconfitte per Saul Coco che rientra in Italia per tempo e che quindi andrà a completare il pacchetto arretrato con Ismajli e Maripan
- Sulla corsia destra Pedersen pare aver recuperato a pieno dal problema fisico che aveva accusato. Al momento c’è lui titolare con Lazaro sul versante opposto
- In mezzo Ilic è alle prese con una lombosciatalgia. Il duello pare essere quindi tra Gineitis e Casadei con Anjorin un po’ sullo sfondo. Davanti coppia Simeone-Adams
Probabili Formazioni
VERONA (3‑5‑2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Suslov, Akpa Akpro, Belghali
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Asllani, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina
Inter-Bologna, domenica ore 20:45
Inter
- Chivu recupera Acerbi, già rientrato in gruppo da qualche giorno. Vicini al rientro anche Darmian e Bonny con il francese che spera di esserci in quel di Parma, da grande ex
- Attacco guidato dal duo Lautaro-Thuram con Pio Esposito che potrà essere un fattore a gara in corso. Dietro si prosegue con Akanji centrale visto che Acerbi è a disposizione ma con minutaggio, per ora, da misurare con cura
- Nella linea a cinque di centrocampo due piccoli punti di domanda: Luis Henrique resta per ora favorito ma non sono escluse variazioni sul tema. In mezzo invece Zielinski, reduce da “soli” crampi, deve difendersi dal ritorno di Mkhitaryan
Bologna
- Influenza passata per Cambiaghi che quindi torna a disposizione. L’esterno azzurro, salvo sorprese, dovrebbe riprendersi la titolarità come trequartista esterno sinistro
- Skoruspki è vicinissimo al rientro ma a San Siro dovrebbe toccare nuovamente a Ravaglia. Dopo la panchina ritrovata (senza minuti in campo) contro il Sassuolo, Freuler spera che Italiano lo rilanci dall’inizio
- Davanti sfida argentina in vista: Lautaro da una parte e Castro dall’altra. Anche Holm come esterno basso e Odgaard come trequartista centrale potrebbero ritrovare posto nell’XI di partenza
Probabili Formazioni
INTER (3‑5‑2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Gennaro, Dumfries, Palacios, Bonny, Darmian
BOLOGNA (4‑2‑3‑1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi