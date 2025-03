"Io e Simeone abbiamo un'idea di calcio simile"

Ancelotti non si è sbottonato sulle scelte di formazione: "Penso di avere più di undici giocatori che possono giocare in questa partita e quelli che non giocheranno contribuiranno dalla panchina. Un cambio ben fatto può fare la differenza. Mbappè e Vinicius? Mi pare che vadano molto d'accordo". Parole al miele invece per il suo collega-rivale Simeone: "Penso sia un grande allenatore e che abbiamo un'idea simile di calcio". Sull'eventualità che la sfida possa terminare ai rigori: "In allenamento si possono provare, ma è difficile creare la stessa atmosfera della partita. Guardiamo chi li segna di più, chi guarda il portiere mentre li batte. Ho avuto giocatori molto tecnici che non se la sono mai sentita di battere un rigore, ho vinto una finale di Champions grazie a difensori-rigoristi come Nesta e Serginho. Quello che stiamo facendo però è preparare la partita per vincerla, non per andare ai rigori".