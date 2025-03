Introduzione

Sono in totale 35 i confronti tra squadre della stessa nazione giocati nella storia della moderna Champions League (cioè dal 1992/93 ad oggi), presto saranno 36, in attesa della sfida tutta tedesca tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, in diretta stasera alle 21 su Sky Sport 253 e in streaming su NOW. 26 volte si sono svolti tra playoff, ottavi, quarti e semifinali, considerando anche il recentissimo Real-Atletico vinto da Ancelotti &Co. Al conto si aggiungono le otto finali (tra cui Milan-Juve del 2003) e anche un solo e unico caso di derby tra squadre della stessa nazione… ai gironi!

