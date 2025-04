Inzaghi conferma l'undici dell'andata con la novità Dimarco al posto di Carlos Augusto. Davanti la coppia Thuram-Lautaro, a destra Darmian e Acerbi in difesa. Solo un cambio anche per Kompany: gioca Muller con Olise e Sané alle spalle di Kane. Recuperano in panchina Coman e Pavlovic ma non Neuer. Si riparte dal 2-1 per i nerazzurri: in semifinale c'è il Barcellona. Diretta alle 21 sull'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass per i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime

