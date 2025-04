Il calendario di Inter e Barcellona a confronto

Inter-Roma, domenica 27 aprile ore 15

Sfida dal valore pesantissimo per la squadra di Inzaghi, che arriva dalla sconfitta di Bologna (con l'aggancio in vetta del Napoli) e dall'eliminazione in Coppa Italia dopo il derby di ritorno col Milan. Due stop consecutivi per i nerazzurri, attesi a San Siro dalla Roma rivitalizzata da Ranieri con 17 risultati utili di fila in campionato. E in serata toccherà al Napoli contro il Torino