Introduzione

Tante situazioni da monitorare in vista della prima di ritorno. Possibile qualche recupero, come ad esempio Kelly in casa Juventus ma non solo. Dall'altra parte qualche acciacco potrebbe portare a una rotazione per preservare certe situazioni. Sicuramente indisponibili i cinque squalificati di giornata con Roma e Lazio che continuano ad avere giocatori fermati dal Giudice Sportivo. Per il big match in programma, Conte deve fare la conta, con particolare attenzione alle condizioni di David Neres mentre Chivu potrebbe recuperare due pedine.



Siamo in pieno inverno e quindi attenzione anche a febbre e influenza che ultimamente hanno fermato qualche protagonista che però potrebbe tornare a disposizione in questo weekend. Ecco quindi di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista della 19^ giornata di Serie A