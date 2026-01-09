Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 20^ giornataSerie A
Introduzione
Tante situazioni da monitorare in vista della prima di ritorno. Possibile qualche recupero, come ad esempio Kelly in casa Juventus ma non solo. Dall'altra parte qualche acciacco potrebbe portare a una rotazione per preservare certe situazioni. Sicuramente indisponibili i cinque squalificati di giornata con Roma e Lazio che continuano ad avere giocatori fermati dal Giudice Sportivo. Per il big match in programma, Conte deve fare la conta, con particolare attenzione alle condizioni di David Neres mentre Chivu potrebbe recuperare due pedine.
Siamo in pieno inverno e quindi attenzione anche a febbre e influenza che ultimamente hanno fermato qualche protagonista che però potrebbe tornare a disposizione in questo weekend. Ecco quindi di seguito la situazione squadra per squadra su squalificati, indisponibili e possibili recuperi in vista della 19^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Gli squalificati della 20^ giornata
Arrivato il comunicato del giudice sportivo in vista della 20^ giornata. Cinque i giocatori squalificati tutti per un turno:
- Ramon (Como)
- Zaccagni (Lazio)
- Tomori (Milan)
- Cristante (Roma)
- Casadei (Torino)
ATALANTA
20^ giornata Atalanta-Torino
- LOOKMAN: impegnato in Coppa d'Africa
- KOSSOUNOU: impegnato in Coppa d'Africa
- SCAMACCA - Edema fibrillare al flessore destro. Recuperabile per la 20^ giornata
- KOLASINAC - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. In forte dubbio per la sfida contro il Torino
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a gennaio 2026
- BELLANOVA - Lesione muscolare tra primo e secondo grado del bicipite femorale destro. Rientro previsto a metà gennaio
BOLOGNA
20^ giornata Como-Bologna
- SKORUPSKI - Lesione ai flessori della coscia destra. Ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo. Potrebbe tornare a disposizione per la 21^ giornata
- BERNARDESCHI - Operato a seguito di una frattura angolata della clavicola sinistra. Rientro nella seconda metà di febbraio
CAGLIARI
20^ giornata Genoa-Cagliari
- FOLORUNSHO - Distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Rientro previsto a inizio febbraio
- ZE PEDRO - Operazione menisco esterno. Recuperabile per la 20^ giornata
- DEIOLA - Problema muscolare. Dovrebbe saltare anche la gara contro il Genoa
- BELOTTI - a fine settembre ha riportato la lesione del legamento e crociato. Operazione riuscita, rientro non prima di aprile 2026
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
20^ giornata Como-Bologna
- RAMON - Sqaulificato un turno. Salta il Bologna
- DIAO - Lesione al bicipite femorale destro. Rientro previsto nella 22^ giornata
- ADDAI - Nuovo problema al flessore. Rientro previsto a fine gennaio
- MORATA –Lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Rientro previsto a inizio febbraio
- GOLDANIGA - Problema al piede. Possibile rientro a metà gennaio
CREMONESE
20^ giornata Juventus-Cremonese
- COLLOCOLO - Lesione muscolare del retto femorale sinistro. Rientro previsto a metà gennaio
FIORENTINA
20^ giornata Fiorentina-Milan
- FAZZINI - Problema alla caviglia. Recuperabile per la gara contro il Milan
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro in gruppo a gennaio 2026
GENOA
20^ giornata Genoa-Cagliari
- ONANA - Impegnato in Coppa d'Africa
- GRONBAEK - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la sfida contro il Milan
- EKUBAN - Lesione al bicipite femorale - Rientro a inizio febbraio
- MESSIAS - Distrazione al soleo. Rientro a metà gennaio
- CORNET - Affaticamento all'adduttore. Rientro a metà gennaio
- SIEGRIST - Frattura a un dito. Rientro a gennaio
INTER
20^ giornata Inter-Napoli
- DUMFRIES - Infortunio alla caviglia sinistra. E' stato operato, dovrà stare fermo almeno fino a fine febbraio
- FRATTESI - Affaticamento all'adduttore. Salta il Napoli
- DIOUF - Affaticamento ai flessori. Recuperabile per la 20^ giornata
- DARMIAN - Problema muscolare. Recuperabile per la 20^ giornata
- DI GENNARO - Frattura ad un polso. Tempi di recupero non definiti
JUVENTUS
20^ giornata Juventus-Cremonese
- CONCEICAO - Fastidio muscolare alla coscia sinistra. Dovrebbe saltare anche la sfida contro la Cremonese
- KELLY - Problema fisico. Recuperabile per la 20^ giornata
- RUGANI – Lesione di medio grado al gemello mediale. Rientro previsto per gli inizi di febbraio
- GATTI - Lesione del menisco del ginocchio destro. Rientro previsto per metà gennaio
- VLAHOVIC - Lesione di alto grado all'adduttore sinistro. Operato giovedì 4 dicembre. Rientro previsto tra fine marzo e inizio aprile
- PINSOGLIO - Lesione al polpaccio sinistro. In forte dubbio per la 20^ giornata
- MILIK - Problema fisico. Tempi di recupero non definiti
LAZIO
20^ giornata Verona-Lazio
- ZACCAGNI - Squalificato un turno. Salta il Verona
- DIA - Impegnato in Coppa d'Africa
- DELE-BASHIRU - Impegnato in Coppa d'Africa
- PATRIC - Affaticamento al polpaccio. Salta il Verona
- GIGOT - Operazione alla caviglia. Tempi di recupero non definiti
LECCE
20^ giornata Lecce-Parma
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- BERISHA - Lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Rientro previso nella seconda metà di gennaio
- TETE MORENTE - Fascite plantare. Possibile rientro nella seconda metà di gennaio
- PIERRET - Problema alla schiena. In dubbio per la 20^ giornata
MILAN
20^ giornata Fiorentina-Milan
- TOMORI - Squalificato un turno. Salta la Fiorentina
- NKUNKU - Fastidio a una caviglia. In forte dubbio per la 20^ giornata
- GIMENEZ - Problema alla caviglia. Rientro nella seconda metà di febbraio
NAPOLI
20^ giornata Inter-Napoli
- DAVID NERES - Distorsione alla caviglia. In dubbio per la gara contro l'Inter
- GILMOUR - Pubalgia, operato: possibile rientro a fine gennaio
- ANGUISSA - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Possibile rientro a fine gennaio 2026
- LUKAKU - Problema fisico. Dovrebbe saltare anche l'Inter
- BEUKEMA - Trauma contusivo al piede. In dubbio per la 20^ giornata
- DE BRUYNE - Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Rientro possibile a marzo 2026
PARMA
20^ giornata Lecce-Parma
- BENEDYCZAK - Sindrome influenzale. Recuperabile per la 20^ giornata
- SUZUKI - Frattura scomposta del dito e dello scafoide. Possibile rientro a fine febbraio
- NDIAYE – Pubalgia. Tempi di recupero non definiti
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Ipotesi di rientro a marzo 2026
PISA
20^ giornata Udinese-Pisa
- AKINSANMIRO - Impegnato in Coppa d'Africa
- CUADRADO - Risentimento al flessore. Le sue condizioni verranno rivalutate a febbraio
- ALBIOL - Sospetto stiramento. Se confermato possibile rientro a metà febbraio
- VURAL - Problema al ginocchio. In forte dubbio per la 20^ giornata
- STENGS – Distacco completo dall’osso del tendine del lungo adduttore sinistro. Intervento riuscito e avviato il percorso fisioterapico. Rientro previsto a marzo
- LUSUARDI - Problema muscolare. Rientro possibile a febbraio
ROMA
20^ giornata Roma-Sassuolo
- CRISTANTE - Squalificato un turno. Saltail Sassuolo
- DOVBYK - Lesione muscolare di lieve entità alla coscia sinistra. Rientro previsto per fine gennaio
- WESLEY - Sindrome influenzale. In dubbio per la 20^ giornata
- RENSCH - Sindrome influenzale. Recuperabile per la 20^ giornata
- PELLEGRINI – Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro. Rientro previsto a fine gennaio
- BALDANZI - Problema al retto femorale. Rientro previsto per la seconda metà di gennaio
- NDICKA - Impegnato in Coppa d'Africa
- EL AYNAOUI - Impegnato in Coppa d'Africa
- BAILEY – Risentimento muscolare. In dubbio per la 19^ giornata
- GOLLINI - Lesione muscolare. Rientro previsto per febbraio
SASSUOLO
20^ giornata Roma-Sassuolo
- COULIBALY - Impegnato in Coppa d'Africa
- THORSTVEDT - Trauma contusivo della spalla sinistra. Salta la Roma
- BERARDI - Lesione di medio grado del muscolo flessore della gamba destra. Rientro previsto a fine gennaio-inizio febbraio
- VOLPATO - Problema muscolare. In forte dubbio per la 20^ giornata
- ROMAGNA - Lesione di medio grado del muscolo soleo della gamba sinistra. Possibile rientro a metà gennaio
- BOLOCA - Risentimento muscolare al ginocchio. Rientro previsto per gennaio
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione di fatto finita
TORINO
20^ giornata Atalanta-Torino
- CASADEI - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- MASINA - Impegnato in Coppa d'Africa
- PEDERSEN - Problema muscolare. In dubbio per la 20^ giornata
- ILIC - Lombosciatalgia. Out contro l'Atalanta
- GINEITIS - Problema fisico. In dubbio per la 20^ giornata
- SCHUURS - in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
20^ giornata Udinese-Pisa
- BAYO - Impegnato in Coppa d'Africa
- BUKSA - Lesione al soleo del polpaccio sinistro. Rientro a febbraio
- ZEMURA - Lesione al flessore della coscia destra. Dovrebbe rientrare a metà gennaio
- GOGLICHIDZE - Affaticamento muscolare. Dovrebbe saltare anche la 20^ giornata
VERONA
20^ giornata Verona-Lazio
- BELGHALI - Impegnato in Coppa d'Africa
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di marzo 2026
- AKPA AKPRO - Problema alla caviglia destra. Potrebbe rientrare a metà gennaio