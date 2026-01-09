Introduzione

La Serie A procede spedita. Dopo l'ultima di andata si torna subito in campo. C'è chi deve recuperare energie e chi, acciaccato, potrebbe dover saltare il weekend pallonaro. L'Inter prova la fuga ma è attesa dal big match con il Napoli. I nerazzurri si presentano in formazione tipo, escludendo Dumfries, infortunato di lungo corso. Conte spera di riavere David Neres, osservato speciale in vista di San Siro. Sarà presumibilmente il giocatore stesso a dare l'ok o ad alzare bandiera bianca.



Gli interrogativi, i dubbi di formazione e i possibili recuperi sono tutte situazioni in divenire. Serve quindi chiedere tutto il possibile alla squadra degli inviati di Sky Sport. Il nostro team è sempre al lavoro di questi tempi, così come le squadre. Poco riposo e tanta attenzione a recuperabili e turnover. Ricordiamo infatti che per ben otto squadre ci sarà anche l'infrasettimanale con i recuperi della 16^ giornata. Ecco quindi la fotografia delle 20 squadre per quel che riguarda le probabili formazioni della 20^ giornata