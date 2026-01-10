Offerte Sky
Fantacalcio, i "campo o panca" della 20^ giornata di Serie A

Fantacalcio

Introduzione

Focus sui nomi "pesanti" a livello fantacalcio. Attualmente solo Lautaro Martinez è in doppia cifra ma il 2026 è iniziato con un più che discreto numero di gol messi a referto dalle varie squadre. A proposito del bomber nerazzurro: tanta sostanza ma contro alcune big (Napoli, Milan e Juventus) è da un bel po' che non "timbra" (fantacalcisticamente parlando). Esploriamo allora i numeri di attaccanti e centrocampisti offensivi

Il periodo temporale prende in esame gli ultimi due mesi di Serie A. Sembra un lasso di tempo "ridotto" ma tra impegni ogni tre giorni e zero soste, i dati da mettere sotto la lente d'ingrandimento ci possono dare una grossa mano. Media tiri, indici offensivi, xGoT, passagi chiave e grandi occasioni create. Mescolando tutto, ecco a voi il cocktail di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 20^ giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI 20^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS

Quello che devi sapere

Como-Bologna, sabato ore 15

CONSIGLIATO COMO

  • Nico Paz


CONSIGLIATO BOLOGNA

  • Castro


SCONSIGLIATO COMO

  • Rodriguez


SCONSIGLIATO BOLOGNA

  • Orsolini

1/10

Udinese-Pisa, sabato ore 15

CONSIGLIATO UDINESE

  • Davis


CONSIGLIATO  PISA

  • Tramoni


SCONSIGLIATO UDINESE 

  • Karlstrom


SCONSIGLIATO PISA

  • Touré

2/10
Roma-Sassuolo, sabato ore 18

CONSIGLIATO ROMA

  • Dybala


CONSIGLIATO SASSUOLO 

  • Laurienté


SCONSIGLIATO ROMA

  • Koné


SCONSIGLIATO SASSUOLO

  • Pinamonti

3/10

Atalanta-Torino, sabato ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO ATALANTA

  • Zalewski


CONSIGLIATO TORINO

  • Zapata


SCONSIGLIATO ATALANTA

  • Bernasconi


SCONSIGLIATO TORINO

  • Aboukhlal

4/10
Lecce-Parma, domenica ore 12:30

CONSIGLIATO LECCE

  • N'Dri


CONSIGLIATO PARMA

  • Ondrejka


SCONSIGLIATO LECCE

  • Pierotti


SCONSIGLIATO PARMA

  • Pellegrino

5/10

Fiorentina-Milan, domenica ore 15

CONSIGLIATO FIORENTINA

  • Mandragora


CONSIGLIATO MILAN

  • Rabiot


SCONSIGLIATO FIORENTINA

  • Gudmundsson


SCONSIGLIATO MILAN

  • Saelemaekers

6/10
Verona-Lazio, domenica ore 18 su Sky Sport

CONSIGLIATO VERONA

  • Giovane


CONSIGLIATO LAZIO

  • Noslin


SCONSIGLIATO VERONA

  • Niasse


SCONSIGLIATO LAZIO

  • Cataldi

7/10

Inter-Napoli, domenica ore 20:45

CONSIGLIATO INTER

  • Calhanoglu


CONSIGLIATO NAPOLI

  • Spinazzola


SCONSIGLIATO INTER

  • L.Martinez


SCONSIGLIATO NAPOLI

  • Hojlund

8/10
Genoa-Cagliari, lunedì ore 18:30

CONSIGLIATO GENOA

  • Vitinha


CONSIGLIATO CAGLIARI 

  • Gaetano


SCONSIGLIATO GENOA

  • Norton-Cuffy


SCONSIGLIATO CAGLIARI

  • Kilicsoy

9/10

Juventus-Cremonese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport

CONSIGLIATO JUVENTUS

  • Cambiaso


CONSIGLIATO CREMONESE

  • Bonazzoli


SCONSIGLIATO JUVENTUS

  • Thuram


SCONSIGLIATO CREMONESE

  • Vandeputte

10/10
