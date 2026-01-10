Introduzione

Focus sui nomi "pesanti" a livello fantacalcio. Attualmente solo Lautaro Martinez è in doppia cifra ma il 2026 è iniziato con un più che discreto numero di gol messi a referto dalle varie squadre. A proposito del bomber nerazzurro: tanta sostanza ma contro alcune big (Napoli, Milan e Juventus) è da un bel po' che non "timbra" (fantacalcisticamente parlando). Esploriamo allora i numeri di attaccanti e centrocampisti offensivi



Il periodo temporale prende in esame gli ultimi due mesi di Serie A. Sembra un lasso di tempo "ridotto" ma tra impegni ogni tre giorni e zero soste, i dati da mettere sotto la lente d'ingrandimento ci possono dare una grossa mano. Media tiri, indici offensivi, xGoT, passagi chiave e grandi occasioni create. Mescolando tutto, ecco a voi il cocktail di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 20^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 20^ GIORNATA: LE ULTIME NEWS