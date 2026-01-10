Introduzione
Focus sui nomi "pesanti" a livello fantacalcio. Attualmente solo Lautaro Martinez è in doppia cifra ma il 2026 è iniziato con un più che discreto numero di gol messi a referto dalle varie squadre. A proposito del bomber nerazzurro: tanta sostanza ma contro alcune big (Napoli, Milan e Juventus) è da un bel po' che non "timbra" (fantacalcisticamente parlando). Esploriamo allora i numeri di attaccanti e centrocampisti offensivi
Il periodo temporale prende in esame gli ultimi due mesi di Serie A. Sembra un lasso di tempo "ridotto" ma tra impegni ogni tre giorni e zero soste, i dati da mettere sotto la lente d'ingrandimento ci possono dare una grossa mano. Media tiri, indici offensivi, xGoT, passagi chiave e grandi occasioni create. Mescolando tutto, ecco a voi il cocktail di consigliati e sconsigliati al fantacalcio per la 20^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Como-Bologna, sabato ore 15
CONSIGLIATO COMO
- Nico Paz
CONSIGLIATO BOLOGNA
- Castro
SCONSIGLIATO COMO
- Rodriguez
SCONSIGLIATO BOLOGNA
- Orsolini
Udinese-Pisa, sabato ore 15
CONSIGLIATO UDINESE
- Davis
CONSIGLIATO PISA
- Tramoni
SCONSIGLIATO UDINESE
- Karlstrom
SCONSIGLIATO PISA
- Touré
Roma-Sassuolo, sabato ore 18
CONSIGLIATO ROMA
- Dybala
CONSIGLIATO SASSUOLO
- Laurienté
SCONSIGLIATO ROMA
- Koné
SCONSIGLIATO SASSUOLO
- Pinamonti
Atalanta-Torino, sabato ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO ATALANTA
- Zalewski
CONSIGLIATO TORINO
- Zapata
SCONSIGLIATO ATALANTA
- Bernasconi
SCONSIGLIATO TORINO
- Aboukhlal
Lecce-Parma, domenica ore 12:30
CONSIGLIATO LECCE
- N'Dri
CONSIGLIATO PARMA
- Ondrejka
SCONSIGLIATO LECCE
- Pierotti
SCONSIGLIATO PARMA
- Pellegrino
Fiorentina-Milan, domenica ore 15
CONSIGLIATO FIORENTINA
- Mandragora
CONSIGLIATO MILAN
- Rabiot
SCONSIGLIATO FIORENTINA
- Gudmundsson
SCONSIGLIATO MILAN
- Saelemaekers
Verona-Lazio, domenica ore 18 su Sky Sport
CONSIGLIATO VERONA
- Giovane
CONSIGLIATO LAZIO
- Noslin
SCONSIGLIATO VERONA
- Niasse
SCONSIGLIATO LAZIO
- Cataldi
Inter-Napoli, domenica ore 20:45
CONSIGLIATO INTER
- Calhanoglu
CONSIGLIATO NAPOLI
- Spinazzola
SCONSIGLIATO INTER
- L.Martinez
SCONSIGLIATO NAPOLI
- Hojlund
Genoa-Cagliari, lunedì ore 18:30
CONSIGLIATO GENOA
- Vitinha
CONSIGLIATO CAGLIARI
- Gaetano
SCONSIGLIATO GENOA
- Norton-Cuffy
SCONSIGLIATO CAGLIARI
- Kilicsoy
Juventus-Cremonese, lunedì ore 20:45 su Sky Sport
CONSIGLIATO JUVENTUS
- Cambiaso
CONSIGLIATO CREMONESE
- Bonazzoli
SCONSIGLIATO JUVENTUS
- Thuram
SCONSIGLIATO CREMONESE
- Vandeputte