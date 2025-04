Introduzione

Non sarà vulcano bis: il blackout che ha paralizzato la Spagna non dovrebbe avere conseguenze sulla semifinale di Champions Barcellona-Inter come accadde nel 2010 con l'eruzione islandese che causò non pochi disagi (soprattutto per i catalani). Dopo lo stop alla corrente di lunedì (con conseguente stop dell'ATP di Madrid) l'elettricità è stata ripristinata al 99% in Spagna. Cosa ha causato il blackout? Quali sono state le conseguenze? Laporta non ha potuto seguire la vittoria del Barça giovanile in Youth League, ma la squadra di Flick si è regolarmente allenata. Inter in campo ad Appiano alle 12 poi la partenza per la Spagna: aeroporto funzionante e senza disagi

VIDEO. ALTRO CHE BLACKOUT: ALL'AEROPORTO LE SEDIE GIRANO… DA SOLE!