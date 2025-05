Flick: "Decisioni incerte dell'arbitro a San Siro"

Lo sfogo dell'allenatore del Barcellona: "Non voglio parlare troppo dell'arbitro, ma ogni decisione incerta è stata a favore dei nerazzurri". Durissimo Pedri: "La Uefa dovrebbe indagare, ci sono cose che non capisco"

Pedri: "Ci sono cose che non capisco"

Anche Pedri ha manifestato il suo disappunto per la direzione di gara dell'arbitro polacco: "Non è la prima volta che ci succede una cosa del genere con questo arbitro. La Uefa dovrebbe indagare, ci sono cose che non capisco". Si sfoga anche Eric Garcia: "Ho giocato nello stadio dell'Inter tre volte e succedono sempre cose fuori dal nostro controllo che non vanno come vogliamo. Sappiamo tutti cosa è successo con questo arbitro quando siamo venuti qui l'ultima volta. Non è una scusa perché abbiamo subito sette gol, ma...". Secondo invece Inigo Martinez "Tutte le decisioni andavano nella stessa direzione, andavano prese e sono andate tutte così. Abbiamo fatto ciò che potevamo, è un peccato".