Calhanoglu: "Sfruttiamo nostra seconda occasione"

Il centrocampista turco a 'Sky Sport' su Inter-Psg: "Abbiamo sempre messo il cuore in campo contro due squadre come Bayern e Barcellona. Psg fortissimo, ma noi abbiamo la seconda occasione per vincere la Champions League. Dalla finale di Istanbul ho imparato molto. Siamo uniti, anche se abbiamo perso lo scudetto"

Le parole del centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu a 'Sky Sport', a 5 giorni dalla finale di Champions League contro il Psg in programma sabato 31 maggio a Monaco di Baviera alle 21

Tornate in finale dopo due anni, cosa è cambiato nella percezione di questa finale per voi? Vi sentite più forti, più maturi, più sicuri rispetto a quella partita contro il City?

"Dopo la partita contro il City abbiamo avuto il tempo di fare qualcosina meglio. Abbiamo preso più esperienza. Io credo che come squadra siamo cresciuti tanto. In diverse partite abbiamo fatto vedere la nostra mentalità, soprattutto in Champions abbiamo sempre messo il cuore in campo, contro il Barcellona e il Bayern Monaco, due squadre fortissime. Abbiamo messo il cuore in campo e credo questo sia il nostro segreto. Siamo uniti anche se abbiamo perso lo scudetto, fa male ma abbiamo giocato benissimo il campionato. Giocando così tante partite, abbiamo perso solo di un punto. Fa male però ora guardiamo avanti. Siamo contenti di parlare di finale di Champions League”.

A livello personale come riesci a resettare dopo una grande delusione come lo scudetto sfumato per andare ora a giocarti una partita importante?

"Il reset si deve fare, lo dobbiamo fare tutti. Credo che avere famiglia e bimbi a casa fa bene alla testa. Ogni giorno c’è la speranza di fare meglio, non solo noi calciatori ma tutti quelli che lavorano qui. Il giorno dopo una sconfitta si sta male, però si cresce, si impara e adesso noi abbiamo la seconda occasione in finale e sicuramente vogliamo vincere. Sapendo che il Psg è fortissimo…".

A Istanbul ci tenevi particolarmente perché era nel tuo Paese, questa volta cosa metterai in campo in finale? Che tipo di occasione è per la tua carriera?

"A Istanbul ho vissuto più emozioni. È stata la mia prima finale di Champions in carriera e ho imparato tanto da quell’esperienza. Spero che in questa partita farò tante cose meglio e diversamente".

Vi sentite alla pari del Psg o anche superiori?

"Noi rispettiamo tutte le squadre, come abbiamo fatto contro il Bayern Monaco e il Barcellona. Cerchiamo di fare il nostro meglio in campo, ora analizzeremo il Psg. Sappiamo che è una squadra forte, hanno un allenatore fortissimo e hanno già vinto due titoli e sappiamo che vogliono i triplete. Dobbiamo stare in partita fino all’ultimo minuto, come abbiamo fatto con il Barcellona e giocare con il cuore".