Per la finale di Champions League Psg-Inter totalizza 8,4 milioni di spettatori medi in total audience con il 43,9% di share. Sky primo editore nazionale durante la finale, TV8 è primo canale nazionale in prime time e segna il miglior risultato di sempre in all day

La finale di Champions League tra Psg e Inter è stata seguita da 8 milioni 393 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* con il 43,9% di share* e 12 milioni 945 mila contatti unici*. Il picco è stato di 8 milioni 970 mila spettatori in Total Audience e il 46,2% di share*.

In particolare, la finale di Monaco è stata vista da 1 milione 691 mila spettatori medi complessivi in Total Audience* su Sky (live dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K) con l’8,8% di share*. Su TV8, allo stesso orario, sono stati 6 milioni 702 mila gli spettatori medi con il 35,1% di share*, diventando così il canale più visto della serata in tv.

L'ultimo atto della Champions League ha fatto registrare a TV8 il miglior ascolto di sempre in all day, con il 10,9% di share* (terzo canale nazionale nell’intera giornata) ed è stato il primo canale nazionale in prime time.

Inoltre, Sky è stato ieri il primo editore nazionale durante la fascia del match, con una share in Total Audience* del 45% e terzo editore nazionale in all day con il 17,7% di share*. Notevoli anche le performance della Total Audience* rispetto al dato TV screen: Sky è stato l'editore cresciuto maggiormente sia nelle 24 ore (+4,4%) che nella fascia del match (+5,1%).

Sui social di Sky Sport e NOW sono state realizzate 3 milioni di interazioni e 28 milioni di video views. Risultati ottimi anche sul sito skysport.it, con 800 mila visite, 715 mila utenti unici, 3.5 milioni di pageviews e 764 mila video views.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go