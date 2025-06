Il francese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo posto contro la Germania in Nations League: "Il Psg ha meritato la Champions, diventerà la squadra che tutti vogliono battere"

"Se la sono meritata. Sono stati la squadra migliore d'Europa : 5-0 in finale, non ricordo di aver visto una cosa del genere ai massimi livelli. Ora diventeranno la squadra che tutti vogliono battere". Così l'attaccante del Real Madrid Kylian Mbappé commenta il successo del Paris Saint Germain, sua squadra fino a 12 mesi fa, in Champions League.

"La mia storia col Psg era finita"

"Non me ne sono andato troppo presto, la mia storia con il Psg era finita. Non c'è amarezza, né rimpianti. È destino. Ho provato di tutto, evidentemente doveva succedere senza di me", aggiunge il 26enne francese in conferenza stampa alla vigilia della finale per il terzo posto contro la Germania in Nations League.