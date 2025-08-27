L'ex terzino del Palermo, passato in Italia tra il 2016 e il 2019, è oggi uno dei veterani del Bodø/Glimt, fresco della prima qualificazione alla fase finale di Champions League nella propria storia. A 34 anni, Aleesami ha ancora diverse stagioni di carriera davanti ma guarda già al futuro, convinto di poter sedere un giorno in panchina. Magari in Italia, di cui è rimasto innamorato. L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider