In una stessa serata si sono qualificate per la fase campionato tre squadre che in passato non hanno mai partecipato ai gironi della coppa. Una gioca a calcio sopra la linea del circolo polare artico, un’altra nel punto geografico più a sud mai toccato (a parte Israele), la terza nell’estremo oriente, a 200 km di distanza dal confine con l’Asia. Una estensione dei confini e una rivoluzione culturale. La nuova formula funziona