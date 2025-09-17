L'esterno inglese nel match contro il Marsiglia ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, i tempi di recupero sono stimati dalle 6 alle 8 settimane. Quasi sicuramente salterà il match contro la Juventus ed è in dubbio per il Liverpool, in campionato non ci sarà contro il Barcellona

