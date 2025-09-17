Real Madrid, lesione al bicipite femorale per Alexander-Arnold: out con la Juventuschampions
L'esterno inglese nel match contro il Marsiglia ha riportato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra, i tempi di recupero sono stimati dalle 6 alle 8 settimane. Quasi sicuramente salterà il match contro la Juventus ed è in dubbio per il Liverpool, in campionato non ci sarà contro il Barcellona
Xabi Alonso non potrà contare su Alexander-Arnold nelle prossime settimane. L'esterno destro inglese si è fermato dopo soli 3 minuti nella prima gara della League Phase di Champions League tra Real Madrid e Marsiglia a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra che lo terrà fuori dalle 6 alle 8 settimane.
Il comunicato del Real Madrid
"In seguito agli accertamenti effettuati oggi su Trent Alexander-Arnold dallo staff medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. L'esito è in attesa di ulteriori informazioni".
Out contro la Juventus, in dubbio con il Liverpool
Come detto in precedenza, secondo quanto riportato da AS e Marca, i tempi di recupero di Alexander-Arnold sono dalle 6 alle 8 settimane. Ciò vuol dire che l'inglese salterà quasi sicuramente la gara in casa contro la Juventus in programma il prossimo 22 ottobre ed è in dubbio per la trasferta con il Liverpool del 4 novembre. In campionato, invece, dovrà saltare anche il Clasico contro il Barcellona del 26 ottobre.