King Kev ritrova il City per dimostrare di essere ancora il Re

Al City lo hanno lasciato andare dopo 10 anni e più di 400 presenze perché bollato come troppo in là con gli anni. Al Napoli sta dimostrando di poter fare ancora la differenza, il giocatore in più per dare slancio europeo alla squadra di Antonio Conte. E per uno strano incrocio del destino l'esordio in Champions sarà proprio in casa dei tifosi che tanto lo hanno amato per oltre un decennio