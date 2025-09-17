Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il ritorno

King Kev ritrova il City per dimostrare di essere ancora il Re

Federico Zancan

©IPA/Fotogramma

Al City lo hanno lasciato andare dopo 10 anni e più di 400 presenze perché bollato come troppo in là con gli anni. Al Napoli sta dimostrando di poter fare ancora la differenza, il giocatore in più per dare slancio europeo alla squadra di Antonio Conte. E per uno strano incrocio del destino l'esordio in Champions sarà proprio in casa dei tifosi che tanto lo hanno amato per oltre un decennio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ