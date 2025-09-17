Esplora tutte le offerte Sky
Psg-Atalanta 4-0, le pagelle della partita di Champions League

Champions League

L'Atalanta perde in casa del Psg 4-0: decisive le reti di Marquinhos, Kvaratskhelia (MVP), Nuno Mendes e Goncalo Ramos. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Federico Zancan

CRONACA E HIGHLIGHTS

Pagelle
PSG
Lucas Chevalier
voto 6
Lucas Chevalier
PSG
Achraf Hakimi
voto 7
Achraf Hakimi
PSG
Marquinhos
voto 7.5
Marquinhos
PSG
Willian Pacho
voto 6
Willian Pacho
PSG
Nuno Mendes
voto 7.5
Nuno Mendes
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
voto 6.5
João Pedro Gonçalves Neves
PSG
Vitinha
voto 7
Vitinha
PSG
Fabián Ruiz
voto 7
Fabián Ruiz
mvp
PSG
Khvicha Kvaratskhelia
voto 7.5
Khvicha Kvaratskhelia
PSG
Senny Mayulu
voto 6.5
Senny Mayulu
PSG
Bradley Barcola
voto 6
Bradley Barcola
I subentrati
6
L.Kang-In dal 55'
6
G.Ramos dal 58'
6.5
I.Zabarnyi dal 75'
S.V.
I.Mbaye dal 75'
S.V.
All. Luis Enrique 7
Atalanta
Marco Carnesecchi
voto 7
Marco Carnesecchi
Atalanta
Odilon Kossounou
voto 6
Odilon Kossounou
Atalanta
Isak Hien
voto 5
Isak Hien
Atalanta
Berat Djimsiti
voto 5.5
Berat Djimsiti
Atalanta
Raoul Bellanova
voto 5
Raoul Bellanova
Atalanta
Marten de Roon
voto 5
Marten de Roon
Atalanta
Yunus Musah
voto 5
Yunus Musah
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
voto 5.5
Lorenzo Bernasconi
Atalanta
Mario Pasalic
voto 5
Mario Pasalic
Atalanta
Charles De Ketelaere
voto 5
Charles De Ketelaere
Atalanta
Daniel Maldini
voto 5
Daniel Maldini
I subentrati
N.Krstovic dal 45'
6
6
G.Scalvini dal 75'
S.V.
S.V.
H.Ahanor dal 85'
S.V.
All. Juric 5

