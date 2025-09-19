Il Camp Nou non è ancora pronto e così il Barcellona torna a giocare al Montjuic, sua 'casa' provvisoria nelle ultime due stagioni. Questo almeno per la prossima sfida in programma in Champions: il primo ottobre, contro i campioni d’Europa del Psg, il Barça giocherà allo stadio Olimpico Lluis Companys, appunto sulla collina del Montjuic. Lo ha ufficializzato lo stesso club catalano, che non ha ancora ottenuto i permessi necessari per aprire il nuovo Camp Nou dopo i lavori di ristrutturazione. Un problema, le partite in casa, finora, per il Barcellona, che in Liga ha giocato le prime tre gare in trasferta, sperando di risolvere il problema. Ma poi per il Camp Nou non sono arrivati i permessi, e l’indisponibilità del Montjuic (per un concerto) ha costretto i blaugrana a giocare contro il Valencia all’Estadio Johan Cruyff, impianto da 6mila spettatori (la cosa si ripeterà anche dopo domani contro il Getafe). Per la Champions, invece, si giocherà allo stadio Olimpico, dove già sono iniziati i lavori per adattarlo alla sfida col Psg.