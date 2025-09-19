Il club catalano ha ufficializzato che il prossimo match di Champions del primo ottobre contro i campioni d’Europa si giocherà allo stadio Olimpico di Monjuic, casa del Barça per le ultime due stagioni. Questo per via dell’indisponibilità perdurante del Camp Nou dopo i lavori di ristrutturazione
Il Camp Nou non è ancora pronto e così il Barcellona torna a giocare al Montjuic, sua 'casa' provvisoria nelle ultime due stagioni. Questo almeno per la prossima sfida in programma in Champions: il primo ottobre, contro i campioni d’Europa del Psg, il Barça giocherà allo stadio Olimpico Lluis Companys, appunto sulla collina del Montjuic. Lo ha ufficializzato lo stesso club catalano, che non ha ancora ottenuto i permessi necessari per aprire il nuovo Camp Nou dopo i lavori di ristrutturazione. Un problema, le partite in casa, finora, per il Barcellona, che in Liga ha giocato le prime tre gare in trasferta, sperando di risolvere il problema. Ma poi per il Camp Nou non sono arrivati i permessi, e l’indisponibilità del Montjuic (per un concerto) ha costretto i blaugrana a giocare contro il Valencia all’Estadio Johan Cruyff, impianto da 6mila spettatori (la cosa si ripeterà anche dopo domani contro il Getafe). Per la Champions, invece, si giocherà allo stadio Olimpico, dove già sono iniziati i lavori per adattarlo alla sfida col Psg.
Il comunicato del Barcellona
“L'FC Barcelona annuncia che la seconda partita della fase a gironi della Champions League, mercoledì 1 ottobre alle 21 contro il Paris Saint-Germain, si giocherà allo Stadio Olimpico Lluís Companys. Il Club continua a lavorare intensamente per ottenere i permessi amministrativi necessari per l'apertura dello Spotify Camp Nou nei prossimi mesi. L'FC Barcelona desidera ringraziare i suoi soci e tifosi per la comprensione e il supporto dimostrati durante un processo così complesso ed emozionante come il ritorno al nuovo Camp Nou di Spotify. Per la vendita biglietti, la partita tra FC Barcelona e Paris Saint-Germain si giocherà allo Stadio Olimpico Lluís Companys, con la stessa capienza assegnata ai soci della stagione 2024/25. Priorità di acquisto: i 16.151 soci titolari del Pass Stadio Olimpico Lluís Companys durante le stagioni 2023/24 e 2024/25 a Montjuïc godranno di una priorità di acquisto di 24 ore .Dopo questo periodo di prevendita di 24 ore per questo gruppo, la vendita dei biglietti sarà aperta al resto dei membri che hanno posseduto un pass allo Stadio Olimpico Lluís Companys in qualsiasi momento”