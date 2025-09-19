Esplora tutte le offerte Sky
Champions League, ascolti record su Sky per le partite della 1^ giornata di League Phase

casa dello sport
©IPA/Fotogramma

Grande esordio per la Champions League nella Casa dello Sport di Sky. 4 milioni 170 mila spettatori medi per le partite della prima giornata della League Phase. Oltre 1 milione di spettatori medi e il 5,7% di Share TV per Manchester City-Napoli. Liverpool-Atletico Madrid registra circa 1 milione di spettatori medi su Sky e TV8. Studi al top con oltre 1 milione 307 mila spettatori medi per Champions League Show

Grande esordio per la Champions League nella Casa dello Sport di Sky, con il primo turno della League Phase del torneo che, tra martedì e giovedì, fa registrare 4 milioni 170 mila spettatori medi complessivi in total audience*. Ieri sera, il match d’esordio del Napoli contro il Manchester City – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 – ha mediato 1 milione 67 mila spettatori in total audience*, con il 5,7% di share tv* e 2 milioni 154 mila spettatori unici**. Mercoledì ottimi dati per Liverpool-Atletico Madrid – dalle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in chiaro su TV8 – visto da 998 mila spettatori medi in total audience*, con il 5,3% di share tv* e 3 milioni 791 mila contatti unici**. Sempre mercoledì, PSG-Atalanta – dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 – ha cumulato 263 mila spettatori medi in total audience* con l’1,45% di share tv* e oltre 1 milione 400 mila contatti unici**. Juventus-Borussia Dortmund di martedì il match più visto della prima giornata, con 1 milione 152 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 2 milioni 90 mila contatti unici** e il 6,1% di share tv*. Ottimi i dati anche per Diretta Gol, che per questa prima giornata ha mediato quasi 900 mila spettatori** complessivi per i match delle 21.

1 milione 307 mila spettatori medi per Champions League Show

Inoltre, ascolti al top anche per gli studi, con Champions League Show che raccoglie nel complesso 602 mila spettatori medi** per i prepartita e oltre 1 milione 307 mila spettatori medi** per i post.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go

