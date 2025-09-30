Barcellona contro Psg non sarà mai una partita come le altre, soprattutto in Champions
'Blaugrana' contro 'Parigini' è una grande classica del calcio europeo da qualche anno a questa parte. C'entrano i titoli, il blasone e i milioni, certo, ma anche i grandi campioni. Partendo da Ronaldinho, passando per Messi e Neymar, fino ad arrivare al fresco Pallone d'Oro Ousmane Dembelé, consacratosi sotto la guida di un altro ex Barcellona come Luis Enrique: lo spettacolo è assicurato
