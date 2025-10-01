Esplora tutte le offerte Sky
Barcellona-Psg, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Debutto in questa Champions per Lamine Yamal, titolare con Olmo alle spalle di Lewandowski. Il ballottaggio è tra Rashford e Torres. Assenti Raphinha, Gavi, Fermin e Joan Garcia, sostituito da Szczesny. Privo del tridente titolare (Doué, Dembélé e Kvara), Luis Enrique pensa a Lee e Barcola insieme a Mayulu che si gioca il posto con Ramos. Recuperano Vitinha e Neves, dietro c'è Zabarnyi per l'indisponibile Marquinhos. Barcellona-Psg è in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Probabili formazioni
Barcellona
Wojciech Szczesny
portiere
Barcellona
Jules Koundé
terzino destro
Barcellona
Pau Cubarsí
difensore centrale
Barcellona
Eric García
difensore centrale
Barcellona
Gerard Martín
terzino sinistro
Barcellona
Pedri
centrocampista centrale
Barcellona
Frenkie de Jong
centrocampista centrale
Barcellona
Lamine Yamal
ala destra
Barcellona
Dani Olmo
trequartista
Barcellona
Marcus Rashford
ala sinistra
Barcellona
Robert Lewandowski
attaccante

La probabile formazione

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Garcia, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick

  • Esordio in questa Champions per Lamine Yamal, titolarissimo con Olmo alle spalle di Lewandowski.
  • Il ballottaggio in attacco è tra Rashford e Ferran Torres.
  • La coppia centrale in difesa prevede Cubarsì ed Eric Garcia, ma Araujo ha qualche chance di partire dall'inizio.
  • Assenti Raphinha, Gavi, Fermin Lopez e Joan Garcia, portiere quest'ultimo sostituito da Szczesny
PSG
Lucas Chevalier
portiere
PSG
Achraf Hakimi
terzino destro
PSG
Illia Zabarnyi
difensore centrale
PSG
Willian Pacho
difensore centrale
PSG
Nuno Mendes
terzino sinistro
PSG
João Pedro Gonçalves Neves
mezzala destra
PSG
Vitinha
centrocampista centrale
PSG
Fabián Ruiz
mezzala sinistra
PSG
Lee Kang-In
ala destra
PSG
Senny Mayulu
attaccante
PSG
Bradley Barcola
ala sinistra

La probabile formazione

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Lee, Mayulu, Barcola. All. Luis Enrique

  • Privo del tridente titolare (Doué, Dembélé e Kvaratshelia), i parigini potrebbero giocare con Lee e Barcola esterni insieme a Mayulu. Resta però la candidatura dall'inizio per Ramos come centravanti di ruolo.
  • Notizie migliori a centrocampo, dove sia Vitinha che Neves dovrebbero partire con Ruiz.
  • In difesa non c'è capitan Marquinhos: ecco Zabarnyi accanto a Pacho

