Debutto in questa Champions per Lamine Yamal, titolare con Olmo alle spalle di Lewandowski. Il ballottaggio è tra Rashford e Torres. Assenti Raphinha, Gavi, Fermin e Joan Garcia, sostituito da Szczesny. Privo del tridente titolare (Doué, Dembélé e Kvara), Luis Enrique pensa a Lee e Barcola insieme a Mayulu che si gioca il posto con Ramos. Recuperano Vitinha e Neves, dietro c'è Zabarnyi per l'indisponibile Marquinhos. Barcellona-Psg è in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW