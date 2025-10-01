Debutto in questa Champions per Lamine Yamal, titolare con Olmo alle spalle di Lewandowski. Il ballottaggio è tra Rashford e Torres. Assenti Raphinha, Gavi, Fermin e Joan Garcia, sostituito da Szczesny. Privo del tridente titolare (Doué, Dembélé e Kvara), Luis Enrique pensa a Lee e Barcola insieme a Mayulu che si gioca il posto con Ramos. Recuperano Vitinha e Neves, dietro c'è Zabarnyi per l'indisponibile Marquinhos. Barcellona-Psg è in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
La probabile formazione
BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsì, Garcia, Martin; Pedri, De Jong; Yamal, Olmo, Rashford; Lewandowski. All. Flick
- Esordio in questa Champions per Lamine Yamal, titolarissimo con Olmo alle spalle di Lewandowski.
- Il ballottaggio in attacco è tra Rashford e Ferran Torres.
- La coppia centrale in difesa prevede Cubarsì ed Eric Garcia, ma Araujo ha qualche chance di partire dall'inizio.
- Assenti Raphinha, Gavi, Fermin Lopez e Joan Garcia, portiere quest'ultimo sostituito da Szczesny
La probabile formazione
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Lee, Mayulu, Barcola. All. Luis Enrique
- Privo del tridente titolare (Doué, Dembélé e Kvaratshelia), i parigini potrebbero giocare con Lee e Barcola esterni insieme a Mayulu. Resta però la candidatura dall'inizio per Ramos come centravanti di ruolo.
- Notizie migliori a centrocampo, dove sia Vitinha che Neves dovrebbero partire con Ruiz.
- In difesa non c'è capitan Marquinhos: ecco Zabarnyi accanto a Pacho