Sarebbero circa 180 i tifosi del Napoli fermati a Eindhoven nella notte. Come riportato dall'agenzia di stampa olandese Anp citata a sua volta dall'Ansa, la polizia locale avrebbe dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse. La stessa agenza Anp aggiunge che non risultano nemmeno scontri con i tifosi del Psv, squadra che affronterà questa sera il Napoli in Champions League.



Gli agenti avrebbero chiesto ai tifosi italiani di lasciare il centro città, ma le loro richieste sarebbero state ignorate. I tifosi sono quindi stati messi in stato di fermo per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti e portati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan per essere interrogati. Alcune persone fermate, inoltre, non avrebbero i biglietti per la partita.



Il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva istituito una zona di sicurezza ad alto rischio in vista della partita al fine di consentire alla polizia di effettuare perquisizioni preventive nel centro e in altri punti della città.