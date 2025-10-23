In due notti Londra ha smistato bellezza calcistica di assoluta purezza. All’Emirates, l’Arsenal scatena un tornado di 13 minuti e 50 secondi (per l’esattezza) e ne rifila 4 all’Atletico Madrid del Cholo Simone. 24 ore più tardi i ragazzi terribili del Chelsea servono una manita esaltante all’Ajax. A sgonfiare la retorica (scudo di giustificazioni per molti) secondo cui le partite europee sono tutta un’altra storia, ci pensano le squadre serie. E quelle di Arteta e Maresca sono serissime