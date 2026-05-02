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Dal circuito alle ville: la vita di Irvine è ripartita anche da Miami

Biagio Maglienti

©Getty

Miami è un polo attrattivo sotto tantissimi aspetti: ci sono i motori, c'è il football americano. E c'è il business immobiliare, quello in cui si è buttato uno come Eddie Irvine, che di motori peraltro si intende benissimo. Quelle ville quasi 'usa e getta'…

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