Il calendario e gli orari di Champions League

Champions League, il calendario e gli orari della sesta giornataguid tv
Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre la sesta giornata della ‘League Phase’ di Champions League, su Sky e in streaming su NOW. 17 partite da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Champions League Show con i giornalisti e i top talent di Sky Sport
Si torna in campo in Europa con la Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Martedì 9 e mercoledì 10 dicembre, la sesta giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Martedì, alle 21.00, appuntamento a San Siro con Inter-Liverpool - Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K – e a Bergamo con Atalanta-Chelsea su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253. Mercoledì, sempre alle 21.00, a Torino sarà il momento di Juventus-Pafos, su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e della super sfida tra Real Madrid e Manchester City che sarà in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 253. Mercoledì alle 21.00 anche Benfica-Napoli: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l'app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
Gli studi di Sky Sport
Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Mario Giunta per lo studio delle 18 e gli spazi news dell’approfondimento serale, e Federica Masolin per i pre e postpartita. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta e Goran Pandev, mentre mercoledì la tavola rotonda vedrà protagonista ancora Fabio Capello e Alessandro Costacurta con Alessandro Del Piero e Paolo Di Canio. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Champions League, la sesta giornata della ‘League Phase’ su Sky e NOW
Martedì 9 dicembre
- alle 16.30: KAIRAT ALMATY-OLYMPIACOS su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Giovanni Poggi
- alle 18.45: BAYERN MONACO-SPORTING LISBONA su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Max, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: INTER-LIVERPOOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani, inviati Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Paolo Ciarravano
- alle 21.00: ATALANTA-CHELSEA su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo, inviati Valentina Mariani e Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol Riccardo Gentile
- alle 21.00: BARCELLONA-EINTRACHT FRANCOFORTE su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Antonio Nucera
- alle 21.00: TOTTENHAM-SLAVIA PRAGA su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Massimo Marianella, Diretta Gol Federico Zanon
- alle 21.00: PSV-ATLETICO MADRID su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Daniele Barone
- alle 21.00: UNION SAINT-GILLOISE-OLYMPIQUE MARSIGLIA su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: MONACO-GALATASARAY su Sky Sport 258 e in streaming su NOW. Telecronaca Gianluigi Bagnulo, Diretta Gol Alessandro Sugoni
Gli studi del martedì
- dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Paolo Condò
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Costacurta, Goran Pandev e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta
Mercoledì 10 dicembre
- alle 18.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 18.45: VILLAREAL-COPENHAGEN su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Elia Faggion, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- alle 18.45: QARABAG-AJAX su Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Andrea Menon
- alle 21.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
- alle 21.00: JUVENTUS-PAFOS su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Giancarlo Marocchi, inviati Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà, Diretta Gol Federico Zancan
- alle 21.00: REAL MADRID-MANCHESTER CITY su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Dario Massara
- alle 21.00: ATHLETIC BILBAO-PSG su Sky Sport Mix, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Nicolò Ramella
- alle 21.00: CLUB BRUGGE-ARSENAL su Sky Sport 255 e in streaming su NOW. Telecronaca Paolo Redi, Diretta Gol Luca Mastrorilli
- alle 21.00: BORUSSIA DORTMUND-BODO GLIMT su Sky Sport 256 e in streaming su NOW. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Davide Polizzi
- alle 21.00: BAYER LEVERKUSEN-NEWCASTLE su Sky Sport 257 e in streaming su NOW. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Manuel Favia
Gli studi del mercoledì
- dalle 18.00: Champions League Show con Mario Giunta e Alessandro Costacurta
- dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party Champions League Show con Federica Masolin, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta
- all’1.00: Goleador Europe con Martina Quaranta