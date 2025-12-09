E' durata solo dieci minuti la partita di Hakan Calhanoglu contro il Liverpool. Il centrocampista nerazzurro ha accusato una contrattura all'adduttore della coscia destra ed è stato costretto a uscire dal campo (al suo posto Zielinski). Clahanoglu si è lamentato di un dolore alla coscia nei primi minuti. Nelle prossime ore il nerazzurro si sottoporrà ai controlli clinici per capire l'entità dell'infortunio. L'Inter e Chivu sperano che il problema non sia troppo grave, visto anche lo stato di forma del turco in queste ultime partite, tornato ai grandi livelli a cui ci ha abituato in questi anni.