Inter-Liverpool, infortunio Calhanoglu: problema alla coscia destra, out dopo dieci minuti

Dura solo dieci minuti la partita del centrocampista turco contro il Liverpool: contrattura all'adduttore destro per il nerazzurro, costretto a uscire all'11'. Nelle prossime ore gli esami stabiliranno l'entità dell'infortunio. Out al 30' anche Acerbi, risentimento al flessore

E' durata solo dieci minuti la partita di Hakan Calhanoglu contro il Liverpool. Il centrocampista nerazzurro ha accusato una contrattura all'adduttore della coscia destra ed è stato costretto a uscire dal campo (al suo posto Zielinski). Clahanoglu si è lamentato di un dolore alla coscia nei primi minuti. Nelle prossime ore il nerazzurro si sottoporrà ai controlli clinici per capire l'entità dell'infortunio. L'Inter e Chivu sperano che il problema non sia troppo grave, visto anche lo stato di forma del turco in queste ultime partite, tornato ai grandi livelli a cui ci ha abituato in questi anni.

Si ferma anche Acerbi al 30'

Una partita iniziata in modo sfortunato per i nerazzurri che al 30' perdono anche Francesco Acerbi. Il difensore nerazzurro è stato costretto a uscire per infortunio alla mezz'ora del primo tempo. Anche per lui nelle prossime ore gli esami per capire la gravità del problema: la prima diagnosi è quella di un risentimento al flessore della coscia destra.

