Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni della Champions League

ALLE 21 SU SKY

Serata di stelle al Bernabeu, dove il Real Madrid ospita il Manchester City nella 6^ giornata del girone unico di Champions League: il big match è LIVE su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. La sfida più attesa è quella tra Haaland e Mbappé, ma il francese (non al meglio) è in dubbio e potrebbe non essere della partita. Di seguito le probabili formazioni

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE

Probabili formazioni
Real Madrid
Thibaut Courtois
Thibaut Courtois
Portiere
Real Madrid
Raul Asencio
Raul Asencio
Terzino destro
Real Madrid
Antonio Rüdiger
Antonio Rüdiger
Difensore centrale
Real Madrid
Alvaro Carreras
Alvaro Carreras
Difensore centrale
Real Madrid
Fran García
Fran García
Terzino sinistro
Real Madrid
Federico Valverde
Federico Valverde
Esterno destro
Real Madrid
Aurélien Tchouaméni
Aurélien Tchouaméni
Centrocampista centrale
Real Madrid
Arda Güler
Arda Güler
Centrocampista centrale
Real Madrid
Jude Bellingham
Jude Bellingham
Esterno sinistro
Real Madrid
Rodrygo
Rodrygo
Attaccante
Real Madrid
Vinícius Júnior
Vinícius Júnior
Attaccante

Real Madrid (4-4-2), la probabile formazione

Courtois; Asencio, Rudiger, Carreras, Garcia; Valverde, Tchouameni, Guler, Bellingham; Rodrygo, Vinicius. All. Xabi Alonso
  • Il grande dubbio in casa Real è Kylian Mbappé, alle prese con un problema alla gamba sinistra. Il francese non ha preso parte all'allenamento di rifinitura e va verso il forfait
  • In attacco dovrebbe dunque esserci la coppia Rodrygo-Vinicius, con Valverde e Bellingham sugli esterni
  • Indisponibili Huijsen, Alaba, Carvajal, Alexander Arnold, Militao e Mendy
Man. City
Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma
Portiere
Man. City
Matheus Nunes
Matheus Nunes
Terzino destro
Man. City
Rúben Dias
Rúben Dias
Difensore centrale
Man. City
Josko Gvardiol
Josko Gvardiol
Difensore centrale
Man. City
Nico O'Reilly
Nico O'Reilly
Terzino sinistro
Man. City
Bernardo Silva
Bernardo Silva
Mezzala destra
Man. City
Nico González
Nico González
Centrocampista centrale
Man. City
Tijjani Reijnders
Tijjani Reijnders
Mezzala sinistra
Man. City
Phil Foden
Phil Foden
Ala destra
Man. City
Erling Haaland
Erling Haaland
Attaccante
Man. City
Jérémy Doku
Jérémy Doku
Ala sinistra

Manchester City (4-3-3), la probabile formazione

Donnarumma; Matheus Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola

  • Guardiola orientato a confermare quasi per intero l'11 che ha battuto 3-0 il Sunderland nell'ultima di Premier
  • L'unica variazione dovrebbe essere il ritorno dal 1' dell'ex Milan Reijnders al posto di Cherki
  • Davanti ai lati di Haaland dovrebbero giocare Doku e Foden

