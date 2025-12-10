Real Madrid-Manchester City, le probabili formazioni della Champions LeagueALLE 21 SU SKY
Serata di stelle al Bernabeu, dove il Real Madrid ospita il Manchester City nella 6^ giornata del girone unico di Champions League: il big match è LIVE su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. La sfida più attesa è quella tra Haaland e Mbappé, ma il francese (non al meglio) è in dubbio e potrebbe non essere della partita. Di seguito le probabili formazioni
Real Madrid (4-4-2), la probabile formazione
- Il grande dubbio in casa Real è Kylian Mbappé, alle prese con un problema alla gamba sinistra. Il francese non ha preso parte all'allenamento di rifinitura e va verso il forfait
- In attacco dovrebbe dunque esserci la coppia Rodrygo-Vinicius, con Valverde e Bellingham sugli esterni
- Indisponibili Huijsen, Alaba, Carvajal, Alexander Arnold, Militao e Mendy
Manchester City (4-3-3), la probabile formazione
Donnarumma; Matheus Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola
- Guardiola orientato a confermare quasi per intero l'11 che ha battuto 3-0 il Sunderland nell'ultima di Premier
- L'unica variazione dovrebbe essere il ritorno dal 1' dell'ex Milan Reijnders al posto di Cherki
- Davanti ai lati di Haaland dovrebbero giocare Doku e Foden