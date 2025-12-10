Serata di stelle al Bernabeu, dove il Real Madrid ospita il Manchester City nella 6^ giornata del girone unico di Champions League: il big match è LIVE su Sky Sport Max, Sky Sport 253 e in streaming su NOW alle 21. La sfida più attesa è quella tra Haaland e Mbappé, ma il francese (non al meglio) è in dubbio e potrebbe non essere della partita. Di seguito le probabili formazioni

GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE