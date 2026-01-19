Chivu rilancia dal 1' la coppia Lautaro-Thuram in attacco, va verso la conferma a centrocampo da play di Zielinski con la novità Sucic e ritrova Bastoni in difesa. La diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
La probabile formazione dell'Inter
3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
- Dopo aver mischiato le carte in attacco nelle ultime uscite, Chivu torna al tandem consolidato: Lautaro con Thuram
- Con Calhanoglu sempre out, si va verso la conferma del centrocampo con Zielinski nel ruolo di play
- Dietro torna Bastoni