Inter-Arsenal, le probabili formazioni della partita di Champions League

Champions League

Chivu rilancia dal 1' la coppia Lautaro-Thuram in attacco, va verso la conferma a centrocampo da play di Zielinski con la novità Sucic e ritrova Bastoni in difesa. La diretta martedì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Probabili Formazioni

Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Yann Bisseck
Yann Bisseck
Difensore centrale di destra
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
Inter
Luis Henrique
Luis Henrique
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Centrocampista centrale
Inter
Petar Sucic
Petar Sucic
Mezzala sinistra
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
Attaccante

La probabile formazione dell'Inter

3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

  • Dopo aver mischiato le carte in attacco nelle ultime uscite, Chivu torna al tandem consolidato: Lautaro con Thuram
  • Con Calhanoglu sempre out, si va verso la conferma del centrocampo con Zielinski nel ruolo di play
  • Dietro torna Bastoni
