I numeri di Copenhagen e Napoli

Le due squadre si affronteranno per la prima volta, inoltre sarà la prima partita tra una squadra danese e una italiana dalla stagione 2020/21, quando l'Atalanta rimase imbattuta contro il Midtjylland: 1-1 in casa e 4-0 in trasferta. Il Napoli ha vinto le quattro precedenti partite contro avversarie danesi nelle competizioni europee: contro l'Odense nella Coppa delle Fiere 1966/67 e il Midtjylland in Europa League 2015/16. Il Copenaghen non ha vinto le quattro partite contro avversarie italiane nelle maggiori competizioni europee, perdendo le ultime tre. La più recente di queste sconfitte è stata un 1-5 in casa contro il Torino in Europa League nel dicembre 2014. Il Napoli ha perso nelle ultime cinque trasferte di Champions League, subendo sempre almeno due gol. Questa è già la serie di sconfitte esterne più lunga nelle maggiori competizioni europee. Il Copenhagen è la squadra che ha subito più gol su azione - 14 - in questa competizione in questa stagione. Scott McTominay e Rasmus Højlund sono gli unici due giocatori del Napoli ad aver segnato in questa Champions League – solo lo Slavia Praga conta meno marcatori (autogol esclusi) nel torneo in corso. Il diciassettenne Viktor Dadason ha segnato due gol con il Copenaghen in questa Champions League, solo due giocatori hanno fatto meglio prima di compiere 18 anni in una singola edizione del torneo: Lamine Yamal nel 2024/25 (cinque) e Lennart Karl in questa stagione (tre).