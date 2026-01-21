Oggi alle ore 21 settima giornata di Champions dell'Atalanta che affronta l'Athletic Bilbao, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo; inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello. Diretta Gol con Daniele Barone. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 18 alle 18.35 con Mario Giunta e Alessandro Costacurta. Poi dalle 20 e dalle 23 con Federica Masolin in compagnia di Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta. Chiude la serata Goleador Europ e, con Martina Quaranta. Alle 18.45 e alle 21 (su Sky Sport 251 e in streaming su NOW) appuntamento anche con Diretta Gol , per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Atalanta e Athletic Bilbao

L'Atalanta non ha vinto le ultime sette sfide contro squadre spagnole in tutte le competizioni (2N, 5P); questa sarà la sua prima partita in assoluto contro l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao ha vinto solo uno dei suoi 11 match giocati in trasferta contro squadre italiane in tutte le competizioni (4N, 6P) e rimanendo senza successi nei sei match successivi alla vittoria per 2-1 contro la Sampdoria nella Coppa UEFA 1997/98. Dopo aver perso 4-0 contro il PSG alla prima giornata di questa Champions League, l'Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare (4V, 1N). I bergamaschi hanno subito solamente due reti in questo parziale e potrebbero vincere quattro match di fila per la prima volta dalla stagione 2019/20. L'Athletic Bilbao non ha trovato la rete nelle ultime tre partite di Champions League, con le ultime due terminate 0-0. Inoltre, non ha mai segnato più di un gol nelle nove trasferte della competizione. Solo lo Slavia Praga (due) ha segnato meno gol dell'Athletic Bilbao in questa Champions League (quattro), mentre solo il Pafos (11%) ha una percentuale realizzativa delle grandi occasioni inferiore rispetto a quella dei baschi (15% - due reti su 13). L'Atalanta è stata in parità per il 61% del suo tempo totale di gioco in questa Champions; la percentuale più alta del torneo. Dall'altra parte, solo l'Ajax è stata in vantaggio per una percentuale inferiore (2%) del suo tempo di gioco rispetto all'Athletic Bilbao (4%) nelle prime 6 giornate di questa stagione.