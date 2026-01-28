Union SG-Atalanta, dove vedere la partita di Champions League in tv e streamingguida tv
Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in trasferta l'Union Saint-Gilloise, da seguire live su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Inoltre, 17 partite live, con una Super Diretta Gol che mostrerà assieme ai gol anche classifica e potenziali accoppiamenti playoff in tempo reale (classifica e verdetti delle italiane live anche su skysport.it). Studi sempre live durante la serata con Speciale Campo Aperto Champions League, oltre al tradizionale pre e postpartita affidato a Champions League Show
Dove vedere Union SG-Atalanta in tv
Oggi alle ore 21 ultima giornata della "League Phase" di Champions League per l'Atalanta che affronta l'Union Saint-Gilloise, partita da seguire in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Massimo Gobbi, inviati Massimiliano Nebuloni, Diretta Gol con Davide Polizzi. L'ultima giornata della fase campionato della Champions è uno spettacolo nello spettacolo, due ore incredibili da vivere in diretta su Sky e in streaming su NOW. Atalanta, Inter, Juventus e Napoli si giocano tutto: c'è chi ancora spera in una qualificazione diretta agli ottavi di finale, chi cerca la posizione (e l'avversario) migliore in vista dei playoff e chi per andaci ai playoff ha disperatamente bisogno di una vittoria. Con la suggestione (o rischio, scegliete voi) di un derby italiano nella prossima fase. Ci sono diversi modi per godersi tutto questo spettacolo su Sky:
seguire la partita di una delle italiane (durante le dirette Sky di Inter, Juventus e Atalanta verrà mostrata la classifica in tempo reale a ogni cambiamento). Ricordiamo che Napoli-Chelsea sarà visibile sull'app Prime Video, disponibile su Sky per gli abbonati ad Amazon Prime. Sintonizzarsi sul canale 251 per la Super Diretta Gol con le immagini da tutti i campi Sky, i risultati, la classifica e i potenziali accoppiamenti dei playoff in tempo reale. Oppure, seguire sul canale 200 lo studio live con i commenti in tempo reale di Costacurta, Di Canio e Ghoulam. Infine, ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione e Mario Giunta alle news. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: dalle 20 Fabio Capello, Alessandro Costacurta e Alessandro Del Piero, mentre dalle 23 si aggiungeranno alla tavola rotonda anche Paolo Di Canio e Faouzi Ghoulam. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
Classifica e verdetti live anche su skysport.it
Il sito di Sky Sport, per questi ultimi 90', affiancherà ai tradizionali liveblog di tutte le gare anche la possibilità di seguire contemporaneamente in un unico posto le variazioni della classifica di Champions a ogni gol e i verdetti in tempo reale delle squadre italiane coi potenziali accoppiamenti ai playoff per le squadre coinvolte.
I numeri di Union SG e Atalanta
Union Saint-Gilloise e Atalanta si incontreranno per la prima volta: i belgi hanno già perso contro un'avversaria italiana in Champions League in questa stagione (0-4 contro l'Inter alla terza giornata), mentre l'Atalanta ha già battuto una squadra belga in questa edizione (2-1 contro il Club Brugge nella seconda giornata). Dopo aver vinto la sua prima partita europea contro una squadra italiana, battendo la Roma 2-0 nell'aprile 1959 (Coppa delle Fiere), l'Union Saint-Gilloise non ha vinto nessuna delle ultime sette gare contro avversarie provenienti dall'Italia (3N, 4P). L'Atalanta ha perso le sue prime quattro partite contro squadre belghe nelle competizioni europee, ma ha vinto per 2-1 la più recente in questa stagione, contro il Club Brugge. L'Union Saint-Gilloise ha perso tutte e tre le sue partite casalinghe di Champions League (4-0 contro il Newcastle, 4-0 contro l'Inter e 3-2 contro il Marsiglia). L'Atalanta ha vinto dieci delle 19 trasferte di Champions League (3N, 6P) ed è l'unica squadra nella storia della competizione ad aver vinto più della metà delle sue partite lontano da casa. L'Union Saint-Gilloise ha concesso più rigori di qualsiasi altra squadra nella Champions League 25/26 (cinque). Potrebbe diventare la prima squadra nella storia della competizione a fronteggiare sei rigori in una singola edizione (escluse ovviamente le lotterie post supplementari).