Ascolti al top per l’ultima giornata della League Phase di Champions su Skycasa dello sport
Oltre 1 milione 777 mila spettatori medi per il mercoledì che ha chiuso la League Phase; in 730 mila per il postpartita di Champions League Show. Domani dalle 12 il sorteggio dei playoff in diretta da Nyon su Sky Sport 24
Ascolti al top per l’ultima giornata della League Phase di Champions League nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, la serata che ha chiuso la prima fase del torneo è stata vista da 1 milione 777 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 777 mila spettatori unici**. Nello specifico, il match Monaco-Juventus – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 - è stato visto da 668 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 1 milione 319 mila spettatori unici** e il 3,2% di share*. La vittoria dell’Inter a Dortmund – dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 – ha raccolto 557 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 118 mila spettatori unici** e il 2,7% di share*.
Bene anche Diretta Gol e Champions League Show
Ottimi i dati della Diretta Gol di tutti i match - dalle 21 su Sky Sport 251 – che ha registrato 476 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 1 milione 59 mila spettatori unici** e il 2,3% di share*. Ascolti al top anche per Champions League Show, con Federica Masolin e i suoi ospiti che hanno raccolto nel postpartita 730 mila spettatori medi**.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go
** Il dato non include le visioni su Sky Go