Ascolti al top per l’ultima giornata della League Phase di Champions League nella Casa dello Sport di Sky. Ieri, la serata che ha chiuso la prima fase del torneo è stata vista da 1 milione 777 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 2 milioni 777 mila spettatori unici**. Nello specifico, il match Monaco-Juventus – dalle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 - è stato visto da 668 mila spettatori medi complessivi in total audience* con 1 milione 319 mila spettatori unici** e il 3,2% di share*. La vittoria dell’Inter a Dortmund – dalle 21 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 – ha raccolto 557 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con 1 milione 118 mila spettatori unici** e il 2,7% di share*.

Bene anche Diretta Gol e Champions League Show

Ottimi i dati della Diretta Gol di tutti i match - dalle 21 su Sky Sport 251 – che ha registrato 476 mila spettatori medi complessivi in total audience*, 1 milione 59 mila spettatori unici** e il 2,3% di share*. Ascolti al top anche per Champions League Show, con Federica Masolin e i suoi ospiti che hanno raccolto nel postpartita 730 mila spettatori medi**.

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go

** Il dato non include le visioni su Sky Go