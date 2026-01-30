Sorteggi Champions League playoff: avversarie delle italiane in live streaming
Oggi dalle ore 12 in poi - LIVE su Sky Sport 24, in streaming su NOW e qui in diretta su skysport.it - i sorteggi dei playoff di Champions League, con anche tre italiane in attesa di conoscere il loro avversario: Bodoe/Glimt o Benfica per l’Inter, Club Brugge o Galatasaray per la Juve, Borussia Dortmund o Olympiacos per l’Atalanta. Qui l’avvicinamento al sorteggio di Nyon e tutte le news di giornata
Playoff, le date
Le gare d’andata dei playoff si giocheranno il 17 e 18 febbraio, quelle di ritorno il 24 e 25 febbraio. Le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa. In linea di massimo, ogni squadra giocherà una gara di martedì e una di mercoledì
Come seguire il sorteggio su Sky Sport 24
Oggi dalle 12 sarà possibile seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport 24 e in streaming qui su skysport.it. Ad analizzare e a commentare gli accoppiamenti di Inter, Juve e Atalanta -oltre che delle altre squadre europee impegnate- ci saranno Mario Giunta, Paolo Condò e Marco Bucciantini. In Svizzera le interviste dell’inviato Francesco Cosatti
Champions, oggi alle 12 i sorteggi
