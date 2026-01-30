Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sorteggi Champions League playoff: avversarie delle italiane in live streaming

live Champions League

Oggi dalle ore 12 in poi - LIVE su Sky Sport 24, in streaming su NOW e qui in diretta su skysport.it - i sorteggi dei playoff di Champions League, con anche tre italiane in attesa di conoscere il loro avversario: Bodoe/Glimt o Benfica per l’Inter, Club Brugge o Galatasaray per la Juve, Borussia Dortmund o Olympiacos per l’Atalanta. Qui l’avvicinamento al sorteggio di Nyon e tutte le news di giornata

I POSSIBILI INCROCI AI PLAYOFF

LIVE

Playoff, le date

Le gare d’andata dei playoff si giocheranno il 17 e 18 febbraio, quelle di ritorno il 24 e 25 febbraio. Le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa. In linea di massimo, ogni squadra giocherà una gara di martedì e una di mercoledì

Come seguire il sorteggio su Sky Sport 24

Oggi dalle 12 sarà possibile seguire il sorteggio in diretta su Sky Sport 24 e in streaming qui su skysport.it. Ad analizzare e a commentare gli accoppiamenti di Inter, Juve e Atalanta -oltre che delle altre squadre europee impegnate- ci saranno Mario Giunta, Paolo Condò e Marco Bucciantini. In Svizzera le interviste dell’inviato Francesco Cosatti

Champions, oggi alle 12 i sorteggi

Oggi è il giorno del sorteggio per i playoff di Champions League. In diretta dalle 12 su Sky Sport 24 e qui su skysport.it conosceremo gli accoppiamenti e le avversarie delle tre italiane Inter, Juve e Atalanta

Champions League: Altre Notizie

Il sorteggio dei playoff alle 12 in LIVE STREAMING

Champions League

Il sorteggio dei playoff della Champions League si svolgerà oggi (venerdì 30 gennaio) a Nyon....

Ascolti al top per la Champions League su Sky

casa dello sport

Oltre 1 milione 777 mila spettatori medi per il mercoledì che ha chiuso la League Phase; in 730...

Classifica Champions e verdetti finali

LIVE STREAMING

Le 18 partite dell'ultima giornata della fase campionato della Champions League hanno disegnato...

Dove vedere Borussia Dortmund-Inter

guida tv

Oggi alle 21 l'Inter affronta in trasferta il Borussia Dortmund, partita da seguire live...

Dove vedere Union SG-Atalanta

guida tv

Oggi alle ore 21 l'Atalanta affronta in trasferta l'Union Saint-Gilloise, da seguire live...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE