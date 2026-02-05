Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Champions e coppe europee, ecco le liste Uefa: tutti i cambi e le novità delle italiane

COPPE EUROPEE

Introduzione

È scaduto il termine per la compilazione delle liste delle 6 italiane ancora impegnate in Europa. Dalla Champions (Inter, Juventus e Atalanta) all'Europa League (Roma e Bologna) fino alla Conference (Fiorentina), era possibile effettuare fino a tre cambi in lista A rispetto all'elenco consegnato prima della 'League Phase' delle tre coppe europee. La lista dell'Inter rimane invariata rispetto a quella presentata a inizio stagione, la Juventus inserisce i nuovi Holm e Boga. C'è Raspadori (ma anche Bakker e il giovane Vismara) nell'Atalanta. La Roma esclude nella lista Angelino e Dovbyk mentre aggrega i nuovi arrivati Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. Nei viola non sono stati inseriti Marco Brescianini e Daniele Rugani, arrivati nell'ultima sessione di calciomercato mentre il Bologna non ha incluso in lista Heggem e Lorenzo De SilvestriEcco come è cambiata la situazione squadra per squadra


GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Quello che devi sapere

Lista Uefa, quali sono e come funzionano i cambi

È fondamentale ricordare l'esistenza della doppia lista:

  1. Lista 'A', la principale, che è formata da 25 calciatori di cui almeno otto formati nella propria Federazione nazionale.
  2. Lista 'B', che riguarda i giovani nati dall'1 gennaio 2004 in poi e che siano stati formati nel club per almeno due anni consecutivi dai 15 anni in su.

Ma come può cambiare quella 'A' dopo il mercato? Post fase campionato, e prima dell'inizio dell'eliminazione diretta, "ogni club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori". Tali registrazioni dovevano essere completate entro la mezzanotte del 5 febbraio 2026

74499989
74499989
1/8

Le altre regole da sapere

  • L'Uefa ha confermato che i giocatori che entrano come sostituzioni possono anche aver giocato per un altro club nella fase di qualificazione, nei playoff o nella fase campionato di Champions League, Europa League o Conference League.
  • Ad ogni modo, anche coi cambi, la lista non può superare il numero massimo di 25 giocatori.
  • La quota di giocatori formati nel club deve sempre essere rispettata anche in fase di registrazione di nuovi giocatori.


Vediamo ora come sono cambiate le liste Uefa delle 6 italiane ancora in corsa in Europa

(FILE) SWITZERLAND SOCCER UEFA PANDEMIC CORONAVIRUS
(FILE) SWITZERLAND SOCCER UEFA PANDEMIC CORONAVIRUS
2/8
pubblicità

Inter (Champions League)

Gli arrivi a gennaio:

  • Leon JAKIROVIC (non inserito in lista)


La lista Uefa aggiornata:


PORTIERI

  • 1 Yann SOMMER
  • 12 Raffaele DI GENNARO
  • 13 Josep MARTINEZ


DIFENSORI

  • 2 Denzel DUMFRIES
  • 6 Stefan DE VRIJ
  • 15 Francesco ACERBI
  • 25 Manuel AKANJI
  • 30 CARLOS AUGUSTO
  • 31 Yann BISSECK
  • 32 Federico DIMARCO
  • 36 Matteo DARMIAN
  • 43 Matteo COCCHI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 95 Alessandro BASTONI

 

CENTROCAMPISTI

  • 7 Piotr ZIELINSKI
  • 8 Petar SUCIC
  • 11 LUIS HENRIQUE
  • 16 Davide FRATTESI
  • 17 Andy DIOUF
  • 20 Hakan CALHANOGLU
  • 22 Henrik MKHITARYAN
  • 23 Nicolò BARELLA
  • 45 Leonardo BOVO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)

 

ATTACCANTI

  • 9 Marcus THURAM
  • 10 Lautaro MARTINEZ
  • 14 Ange-Yoan BONNY
  • 94 Francesco Pio ESPOSITO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)

SPAIN SOCCER
SPAIN SOCCER
3/8

Juventus (Champions League)

Gli arrivi a gennaio:

  • Emil HOLM (inserito in lista)
  • Jeremie BOGA (inserito in lista)

Gli esclusi dopo gennaio:

  • JOAO MARIO (ceduto)
  • Jonas ROUHI (ceduto)
  • Daniele RUGANI (ceduto)


La lista Uefa aggiornata:


PORTIERI

  • 1 Mattia PERIN
  • 16 Michele DI GREGORIO
  • 23 Carlo PINSOGLIO
  • 42 Simone SCAGLIA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 43 Matteo FUSCALDO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


DIFENSORI

  • 2 Emil HOLM
  • BREMER
  • 4 Federico GATTI
  • 6 Lloyd KELLY
  • 15 Pierre KALULU
  • 27 Andrea CAMBIASO
  • 32 Juan CABAL
  • 41 Javier GIL (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 47 Bruno MARTINEZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


CENTROCAMPISTI

  • 5 Manuel LOCATELLI
  • 8 Teun KOOPMEINERS
  • 17 Vasilije ADZIC
  • 19 Khephren THURAM
  • 21 Fabio MIRETTI
  • 22 Weston MCKENNIE


ATTACCANTI

  • 7 Francisco CONCEICAO
  • 9 Dusan VLAHOVIC
  • 10 Kenan YILDIZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 11 Edon ZHEGROVA
  • 13 Jeremie BOGA
  • 18 Filip KOSTIC
  • 20 Loïs OPENDA
  • 30 Jonathan DAVID

4/8
pubblicità

Atalanta (Champions League)

Gli arrivi a gennaio:

  • Giacomo RASPADORI (inserito)

Gli esclusi dopo gennaio:

  • Marco BRESCIANINI (ceduto)
  • Ademola LOOKMAN (ceduto)
  • Daniel MALDINI (ceduto)


La lista Uefa aggiornata:


PORTIERI

  • 29 Marco CARNESECCHI
  • 31 Francesco ROSSI
  • 57 Marco SPORTIELLO
  • 95 Paolo VISMARA

 

DIFENSORI

  • 3 Odilon KOSSOUNOU
  • 4 Isak HIEN
  • 5 Mitchell BAKKER
  • 16 Raoul BELLANOVA
  • 19 Berat DJIMSITI
  • 23 Sead KOLASINAC
  • 42 Giorgio SCALVINI
  • 47 Lorenzo BERNASCONI
  • 69 Honest AHANOR
  • 77 Davide ZAPPACOSTA

 

CENTROCAMPISTI

  • 6 Yunus MUSAH
  • 8 Mario PASALIC
  • 10 Lazar SAMARDZIC
  • 13 EDERSON
  • 15 Marten DE ROON
  • 59 Nicola ZALEWSKI


ATTACCANTI

  • 7 Kamaldeen SULEMANA
  • 9 Gianluca SCAMACCA
  • 17 Charles DE KETELAERE
  • 18 Giacomo RASPADORI
  • 90 Nikola KRSTOVIC

5/8

Roma (Europa League)

Gli arrivi a gennaio:

  • Donyell MALEN (inserito in lista)
  • Robinio VAZ (inserito in lista)
  • Lorenzo VENTURINO (non inserito in lista)
  • Bryan ZARAGOZA (inserito in lista)

Gli esclusi dopo gennaio:

  • Leon BAILEY (ceduto)
  • ANGELINO
  • Artem DOVBYK


La lista Uefa aggiornata:


PORTIERI

  • 70 Giorgio DE MARZI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 73 Alessio MARCACCINI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 95 Pierluigi GOLLINI
  • 99 Mile SVILAR


DIFENSORI

  • 2 Devyne RENSCH
  • 5 Evan NDICKA
  • 12 Kostas TSIMIKAS
  • 19 Zeki CELIK
  • 22 Mario HERMOSO
  • 23 Gianluca MANCINI
  • 24 Jan ZIOLKOWSKI
  • 43 WESLEY
  • 77 Emanuele LULLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 87 Daniele GHILARDI


CENTROCAMPISTI

  • 4 Bryan CRISTANTE
  • 7 Lorenzo PELLEGRINI
  • 8 Neil EL AYNAOUI
  • 17 Manu KONE
  • 61 Niccolò PISILLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 97 Bryan ZARAGOZA


ATTACCANTI

  • 11 Evan FERGUSON
  • 14 Donyell MALEN
  • 18 Matias SOULE
  • 21 Paulo DYBALA
  • 75 Mattia DELLA ROCCA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 78 Robinio VAZ
  • 79 Edoardo MORUCCI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 92 Stephan EL SHAARAWY

BRITAIN SOCCER
BRITAIN SOCCER
6/8
pubblicità

Bologna (Europa League)

Gli arrivi a gennaio:

  • Eivind HELLAND (non inserito in lista)
  • JOAO MARIO (inserito)
  • Simon SOHM (inserito)

Gli esclusi dopo gennaio:

  • Emil HOLM (ceduto)
  • Giovanni FABBIAN (ceduto)
  • Lorenzo DE SILVESTRI (fuori lista)


La lista Uefa aggiornata:


PORTIERI

  • 1 Lukasz SKORUPSKI
  • 13 Federico RAVAGLIA
  • 25 Massimo PESSINA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 72 Ukko HAPPONEN (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 82 Matteo FRANCESCHELLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


DIFENSORI

  • 14 Torbjorn HEGGEM
  • 16 Nicolò CASALE
  • 17 JOAO MARIO
  • 20 Nadir ZORTEA
  • 22 Charalampos LYKOGIANNIS
  • 26 Jhon LUCUMI
  • 33 Juan MIRANDA
  • 41 Martin VITIK
  • 70 Davide BARONCIONI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


CENTROCAMPISTI

  • 4 Tommaso POBEGA
  • 6 Nikola MORO
  • 7 Riccardo ORSOLINI
  • 8 Remo FREULER
  • 10 Federico BERNARDESCHI
  • 19 Lewis FERGUSON
  • 23 Simon SOHM
  • 28 Nicolò CAMBIAGHI
  • 71 Luca LAI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


ATTACCANTI

  • 9 Santiago CASTRO
  • 11 Jonathan ROWE
  • 21 Jens ODGAARD
  • 24 Thijs DALLINGA
  • 73 Francesco CASTALDO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 74 Simone NEGRI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)

SPAIN SOCCER
SPAIN SOCCER
7/8

Fiorentina (Conference League)

Gli arrivi a gennaio:

  • Marco BRESCIANINI (non inserito in lista)
  • Giovanni FABBIAN (inserito in lista)
  • Jack HARRISON (inserito in lista)
  • Manor SOLOMON (inserito in lista)
  • Daniele RUGANI (non inserito in lista)

Gli esclusi dopo gennaio:

  • Edin DZEKO (ceduto)
  • Pablo MARI (ceduto)
  • Tommaso MARTINELLI (ceduto)
  • Hans NICOLUSSI CAVIGLIA (ceduto)
  • Amir RICHARDSON (ceduto)
  • Simon SOHM (ceduto)
  • Mattia VITI (ceduto)
  • Christian KOUAME (ceduto)


La lista Uefa aggiornata:


PORTIERI

  • 1 Luca LEZZERINI
  • 43 David DE GEA
  • 50 Pietro LEONARDELLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)


DIFENSORI

  • 2 DODO
  • 5 Marin PONGRACIC
  • 6 Luca RANIERI
  • 15 Pietro COMUZZO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 21 Robin GOSENS
  • 23 Eman KOSPO
  • 60 Eddy KOUADIO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 62 Luis BALBO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 65 Fabiano PARISI


CENTROCAMPISTI

  • 8 Rolando MANDRAGORA
  • 11 Abdelhamid SABIRI
  • 19 Manor SALOMON
  • 22 Jacopo FAZZINI
  • 27 Cher NDOUR
  • 29 Niccolò FORTINI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 44 Nicolò FAGIOLI
  • 80 Giovanni FABBIAN 


ATTACCANTI

  • 10 Albert GUDMUNDSSON
  • 17 Jack HARRISON
  • 20 Moise KEAN
  • 61 Riccardo BRASCHI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
  • 91 Roberto PICCOLI

8/8
pubblicità

Leggi anche

Serie A

Le probabili formazioni della 24^ giornata

Serie A

Roma, Robinio Vaz ko: lesione al polpaccio

coppa italia

Coppa Italia, il tabellone: Atalanta in semifinale

Fantacalcio

Asta di riparazione, i giocatori da svincolare

Fantacalcio

Asta di riparazione, i giocatori da non prendere