È scaduto il termine per la compilazione delle liste delle 6 italiane ancora impegnate in Europa. Dalla Champions (Inter, Juventus e Atalanta) all'Europa League (Roma e Bologna) fino alla Conference (Fiorentina), era possibile effettuare fino a tre cambi in lista A rispetto all'elenco consegnato prima della 'League Phase' delle tre coppe europee. La lista dell'Inter rimane invariata rispetto a quella presentata a inizio stagione, la Juventus inserisce i nuovi Holm e Boga. C'è Raspadori (ma anche Bakker e il giovane Vismara) nell'Atalanta. La Roma esclude nella lista Angelino e Dovbyk mentre aggrega i nuovi arrivati Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. Nei viola non sono stati inseriti Marco Brescianini e Daniele Rugani, arrivati nell'ultima sessione di calciomercato mentre il Bologna non ha incluso in lista Heggem e Lorenzo De Silvestri. Ecco come è cambiata la situazione squadra per squadra



