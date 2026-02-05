Champions e coppe europee, ecco le liste Uefa: tutti i cambi e le novità delle italianeCOPPE EUROPEE
Introduzione
È scaduto il termine per la compilazione delle liste delle 6 italiane ancora impegnate in Europa. Dalla Champions (Inter, Juventus e Atalanta) all'Europa League (Roma e Bologna) fino alla Conference (Fiorentina), era possibile effettuare fino a tre cambi in lista A rispetto all'elenco consegnato prima della 'League Phase' delle tre coppe europee. La lista dell'Inter rimane invariata rispetto a quella presentata a inizio stagione, la Juventus inserisce i nuovi Holm e Boga. C'è Raspadori (ma anche Bakker e il giovane Vismara) nell'Atalanta. La Roma esclude nella lista Angelino e Dovbyk mentre aggrega i nuovi arrivati Malen, Robinio Vaz e Zaragoza. Nei viola non sono stati inseriti Marco Brescianini e Daniele Rugani, arrivati nell'ultima sessione di calciomercato mentre il Bologna non ha incluso in lista Heggem e Lorenzo De Silvestri. Ecco come è cambiata la situazione squadra per squadra
Quello che devi sapere
Lista Uefa, quali sono e come funzionano i cambi
È fondamentale ricordare l'esistenza della doppia lista:
- Lista 'A', la principale, che è formata da 25 calciatori di cui almeno otto formati nella propria Federazione nazionale.
- Lista 'B', che riguarda i giovani nati dall'1 gennaio 2004 in poi e che siano stati formati nel club per almeno due anni consecutivi dai 15 anni in su.
Ma come può cambiare quella 'A' dopo il mercato? Post fase campionato, e prima dell'inizio dell'eliminazione diretta, "ogni club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori". Tali registrazioni dovevano essere completate entro la mezzanotte del 5 febbraio 2026
Le altre regole da sapere
- L'Uefa ha confermato che i giocatori che entrano come sostituzioni possono anche aver giocato per un altro club nella fase di qualificazione, nei playoff o nella fase campionato di Champions League, Europa League o Conference League.
- Ad ogni modo, anche coi cambi, la lista non può superare il numero massimo di 25 giocatori.
- La quota di giocatori formati nel club deve sempre essere rispettata anche in fase di registrazione di nuovi giocatori.
Vediamo ora come sono cambiate le liste Uefa delle 6 italiane ancora in corsa in Europa
Inter (Champions League)
Gli arrivi a gennaio:
- Leon JAKIROVIC (non inserito in lista)
La lista Uefa aggiornata:
PORTIERI
- 1 Yann SOMMER
- 12 Raffaele DI GENNARO
- 13 Josep MARTINEZ
DIFENSORI
- 2 Denzel DUMFRIES
- 6 Stefan DE VRIJ
- 15 Francesco ACERBI
- 25 Manuel AKANJI
- 30 CARLOS AUGUSTO
- 31 Yann BISSECK
- 32 Federico DIMARCO
- 36 Matteo DARMIAN
- 43 Matteo COCCHI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 95 Alessandro BASTONI
CENTROCAMPISTI
- 7 Piotr ZIELINSKI
- 8 Petar SUCIC
- 11 LUIS HENRIQUE
- 16 Davide FRATTESI
- 17 Andy DIOUF
- 20 Hakan CALHANOGLU
- 22 Henrik MKHITARYAN
- 23 Nicolò BARELLA
- 45 Leonardo BOVO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
ATTACCANTI
- 9 Marcus THURAM
- 10 Lautaro MARTINEZ
- 14 Ange-Yoan BONNY
- 94 Francesco Pio ESPOSITO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
Juventus (Champions League)
Gli arrivi a gennaio:
- Emil HOLM (inserito in lista)
- Jeremie BOGA (inserito in lista)
Gli esclusi dopo gennaio:
- JOAO MARIO (ceduto)
- Jonas ROUHI (ceduto)
- Daniele RUGANI (ceduto)
La lista Uefa aggiornata:
PORTIERI
- 1 Mattia PERIN
- 16 Michele DI GREGORIO
- 23 Carlo PINSOGLIO
- 42 Simone SCAGLIA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 43 Matteo FUSCALDO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
DIFENSORI
- 2 Emil HOLM
- 3 BREMER
- 4 Federico GATTI
- 6 Lloyd KELLY
- 15 Pierre KALULU
- 27 Andrea CAMBIASO
- 32 Juan CABAL
- 41 Javier GIL (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 47 Bruno MARTINEZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
CENTROCAMPISTI
- 5 Manuel LOCATELLI
- 8 Teun KOOPMEINERS
- 17 Vasilije ADZIC
- 19 Khephren THURAM
- 21 Fabio MIRETTI
- 22 Weston MCKENNIE
ATTACCANTI
- 7 Francisco CONCEICAO
- 9 Dusan VLAHOVIC
- 10 Kenan YILDIZ (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 11 Edon ZHEGROVA
- 13 Jeremie BOGA
- 18 Filip KOSTIC
- 20 Loïs OPENDA
- 30 Jonathan DAVID
Atalanta (Champions League)
Gli arrivi a gennaio:
- Giacomo RASPADORI (inserito)
Gli esclusi dopo gennaio:
- Marco BRESCIANINI (ceduto)
- Ademola LOOKMAN (ceduto)
- Daniel MALDINI (ceduto)
La lista Uefa aggiornata:
PORTIERI
- 29 Marco CARNESECCHI
- 31 Francesco ROSSI
- 57 Marco SPORTIELLO
- 95 Paolo VISMARA
DIFENSORI
- 3 Odilon KOSSOUNOU
- 4 Isak HIEN
- 5 Mitchell BAKKER
- 16 Raoul BELLANOVA
- 19 Berat DJIMSITI
- 23 Sead KOLASINAC
- 42 Giorgio SCALVINI
- 47 Lorenzo BERNASCONI
- 69 Honest AHANOR
- 77 Davide ZAPPACOSTA
CENTROCAMPISTI
- 6 Yunus MUSAH
- 8 Mario PASALIC
- 10 Lazar SAMARDZIC
- 13 EDERSON
- 15 Marten DE ROON
- 59 Nicola ZALEWSKI
ATTACCANTI
- 7 Kamaldeen SULEMANA
- 9 Gianluca SCAMACCA
- 17 Charles DE KETELAERE
- 18 Giacomo RASPADORI
- 90 Nikola KRSTOVIC
Roma (Europa League)
Gli arrivi a gennaio:
- Donyell MALEN (inserito in lista)
- Robinio VAZ (inserito in lista)
- Lorenzo VENTURINO (non inserito in lista)
- Bryan ZARAGOZA (inserito in lista)
Gli esclusi dopo gennaio:
- Leon BAILEY (ceduto)
- ANGELINO
- Artem DOVBYK
La lista Uefa aggiornata:
PORTIERI
- 70 Giorgio DE MARZI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 73 Alessio MARCACCINI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 95 Pierluigi GOLLINI
- 99 Mile SVILAR
DIFENSORI
- 2 Devyne RENSCH
- 5 Evan NDICKA
- 12 Kostas TSIMIKAS
- 19 Zeki CELIK
- 22 Mario HERMOSO
- 23 Gianluca MANCINI
- 24 Jan ZIOLKOWSKI
- 43 WESLEY
- 77 Emanuele LULLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 87 Daniele GHILARDI
CENTROCAMPISTI
- 4 Bryan CRISTANTE
- 7 Lorenzo PELLEGRINI
- 8 Neil EL AYNAOUI
- 17 Manu KONE
- 61 Niccolò PISILLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 97 Bryan ZARAGOZA
ATTACCANTI
- 11 Evan FERGUSON
- 14 Donyell MALEN
- 18 Matias SOULE
- 21 Paulo DYBALA
- 75 Mattia DELLA ROCCA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 78 Robinio VAZ
- 79 Edoardo MORUCCI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 92 Stephan EL SHAARAWY
Bologna (Europa League)
Gli arrivi a gennaio:
- Eivind HELLAND (non inserito in lista)
- JOAO MARIO (inserito)
- Simon SOHM (inserito)
Gli esclusi dopo gennaio:
- Emil HOLM (ceduto)
- Giovanni FABBIAN (ceduto)
- Lorenzo DE SILVESTRI (fuori lista)
La lista Uefa aggiornata:
PORTIERI
- 1 Lukasz SKORUPSKI
- 13 Federico RAVAGLIA
- 25 Massimo PESSINA (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 72 Ukko HAPPONEN (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 82 Matteo FRANCESCHELLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
DIFENSORI
- 14 Torbjorn HEGGEM
- 16 Nicolò CASALE
- 17 JOAO MARIO
- 20 Nadir ZORTEA
- 22 Charalampos LYKOGIANNIS
- 26 Jhon LUCUMI
- 33 Juan MIRANDA
- 41 Martin VITIK
- 70 Davide BARONCIONI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
CENTROCAMPISTI
- 4 Tommaso POBEGA
- 6 Nikola MORO
- 7 Riccardo ORSOLINI
- 8 Remo FREULER
- 10 Federico BERNARDESCHI
- 19 Lewis FERGUSON
- 23 Simon SOHM
- 28 Nicolò CAMBIAGHI
- 71 Luca LAI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
ATTACCANTI
- 9 Santiago CASTRO
- 11 Jonathan ROWE
- 21 Jens ODGAARD
- 24 Thijs DALLINGA
- 73 Francesco CASTALDO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 74 Simone NEGRI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
Fiorentina (Conference League)
Gli arrivi a gennaio:
- Marco BRESCIANINI (non inserito in lista)
- Giovanni FABBIAN (inserito in lista)
- Jack HARRISON (inserito in lista)
- Manor SOLOMON (inserito in lista)
- Daniele RUGANI (non inserito in lista)
Gli esclusi dopo gennaio:
- Edin DZEKO (ceduto)
- Pablo MARI (ceduto)
- Tommaso MARTINELLI (ceduto)
- Hans NICOLUSSI CAVIGLIA (ceduto)
- Amir RICHARDSON (ceduto)
- Simon SOHM (ceduto)
- Mattia VITI (ceduto)
- Christian KOUAME (ceduto)
La lista Uefa aggiornata:
PORTIERI
- 1 Luca LEZZERINI
- 43 David DE GEA
- 50 Pietro LEONARDELLI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
DIFENSORI
- 2 DODO
- 5 Marin PONGRACIC
- 6 Luca RANIERI
- 15 Pietro COMUZZO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 21 Robin GOSENS
- 23 Eman KOSPO
- 60 Eddy KOUADIO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 62 Luis BALBO (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 65 Fabiano PARISI
CENTROCAMPISTI
- 8 Rolando MANDRAGORA
- 11 Abdelhamid SABIRI
- 19 Manor SALOMON
- 22 Jacopo FAZZINI
- 27 Cher NDOUR
- 29 Niccolò FORTINI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 44 Nicolò FAGIOLI
- 80 Giovanni FABBIAN
ATTACCANTI
- 10 Albert GUDMUNDSSON
- 17 Jack HARRISON
- 20 Moise KEAN
- 61 Riccardo BRASCHI (lista B, dedicata ai giovani del vivaio)
- 91 Roberto PICCOLI