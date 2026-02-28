Introduzione

In occasione della 140^Assemblea Generale Annuale tenuta a Hensol, in Galles, l'Ifab (International Football Association Board) ha approvato un pacchetto di modifiche regolamentari che verranno introdotte a partire dal Mondiale di quest'estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'obiettivo è ridurre le pause e gli sprechi eccessivi di tempo, migliorando la qualità del ritmo di gioco. Tetto temporale per uscire dal campo al momento delle sostituzioni e per battere sia le rimesse dal fondo che quelle laterali. I giocatori che richiederanno l'intervento dello staff medico o causeranno lo stop del gioco per presunti problemi fisici dovranno rimanere un minuto fuori dal campo. Allargato anche il numero dei casi in cui può intervenire il Var, dai secondi cartellini gialli errati fino all'assegnazione sbagliata di calci d'angolo. Ecco tutte le modifiche nel dettaglio

