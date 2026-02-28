Var, simulazioni, perdite di tempo: come cambia il calcio. Le nuove regole IfabDAL MONDIALE
Introduzione
In occasione della 140^Assemblea Generale Annuale tenuta a Hensol, in Galles, l'Ifab (International Football Association Board) ha approvato un pacchetto di modifiche regolamentari che verranno introdotte a partire dal Mondiale di quest'estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. L'obiettivo è ridurre le pause e gli sprechi eccessivi di tempo, migliorando la qualità del ritmo di gioco. Tetto temporale per uscire dal campo al momento delle sostituzioni e per battere sia le rimesse dal fondo che quelle laterali. I giocatori che richiederanno l'intervento dello staff medico o causeranno lo stop del gioco per presunti problemi fisici dovranno rimanere un minuto fuori dal campo. Allargato anche il numero dei casi in cui può intervenire il Var, dai secondi cartellini gialli errati fino all'assegnazione sbagliata di calci d'angolo. Ecco tutte le modifiche nel dettaglio
Quello che devi sapere
Rimesse laterali e dal fondo
Se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio dal fondo vengano ritardati intenzionalmente, verrà avviato un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Se la palla non è in gioco al termine del conto alla rovescia la rimessa laterale verrà invertita, mentre nel caso del calcio di rinvio verrà assegnato un calcio d'angolo alla squadra avversaria. La modifica prende spunto dai buoni risultati ottenuti quest'anno con l'introduzione del limite di 8 secondi al portiere per giocare il pallone una volta che ne è entrato in possesso.
Sostituzioni a tempo limitato
I giocatori sostituiti dovranno lasciare il campo entro 10 secondi dall'esposizione del tabellone delle sostituzioni. Se il giocatore non esce entro questo lasso di tempo, dopo la sua uscita al sostituto non sarà consentito entrare fino alla prima interruzione di gioco, passato almeno un minuto. La sua squadra correrà così il rischio di giocare con un uomo in meno
Le interruzioni per infortunio
Qualora un giocatore riceva il soccorso dello staff medico in campo per un infortunio, o il suo infortunio causi l'interruzione del gioco, il giocatore sarà tenuto a lasciare il campo e a rimanere fuori per un minuto una volta che il gioco è ripreso. Esclusi i portieri e anche le situazioni in cui il giocatore a terra o soccorso abbia causato un cartellino giallo o rosso, il che non proverebbe un tentativo di simulazione o perdita di tempo
Aumentate le casistiche di intervento del Var
In presenza di prove evidenti, il VAR sarà autorizzato a controllare e riesaminare anche le seguenti situazioni:
- Cartellini rossi derivanti da un secondo cartellino giallo chiaramente errato
- Identità errata, quando l'arbitro sanziona con un cartellino giallo o rosso il giocatore sbagliato
- Le singole competizioni possono consentire al VAR di riesaminare un calcio d'angolo assegnato in modo errato, a patto che la revisione possa essere completata immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco